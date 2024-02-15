Bakım merkezi çalışanları 72 yaşındaki adamı döverek hastanelik etti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bakım merkezi çalışanları 72 yaşındaki adamı döverek hastanelik etti

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan bir bakım merkezinde yaşlı bir adama yapılan şiddet, güvenlik kameralarına yansıdı. Şiddet uygulayan kişi tutuklanırken, yaşlı adamın durumu ciddiyetini koruyor. Kurum tarafından ise şiddet uygulayan 2 personelin işine son verildi.

15.02.2024 14:19  Güncelleme: 15:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bakım merkezinde bulunan 72 yaşındaki yaşlı adama yapılan şiddet saniye saniye kameralara yansıdı. Hastaya şiddet uygulayan bir kişi tutuklanırken, Avni Kılıçaslan'ın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olaya karışan 2 personelin işine son verildi.

HASTANE KAYITLARINA 'DÜŞTÜ' OLARAK KAYDEDİLDİ

Tekirdağ Çerkezköy'de Özel Trakya Bakım Merkezi'nde kalan 72 yaşındaki Avni Kılıçaslan, iddiaya göre, başına aldığı darbe sonucu yere düşerek hastaneye kaldırıldı. 6 Şubat'ta sabahı Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı adamın, hastane kayıtlarına 'düştü' olarak geçildiği ve herhangi bir darp olayı olmadığı iddia edildi. Kılıçaslan'ın yakınları ise olayın darp olduğunuiddia ederek şikayette bulundu.

GERÇEK GÜVENLİK KAMERASI KAYDIYLA ORTAYA ÇIKTI

Olayı soruşturan Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ekipleri, kurumun tüm kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde kurum personeli olan M.S. ve M.C.B.'nin Kılıçaslan'ı zorla odasında tutmaya çalıştığı, odadan dışarı çıkmak isteyen yaşlı adamın oda kapısının kurum personeli tarafından defalarca tekmelendiği görüldü.

Bakım merkezi çalışanları 72 yaşındaki yaşlı adamı dövdü

YAŞLI ADAM BAYGIN HALDE ODADAN ÇIKARILDI

Bakım merkezi personelinin, 72 yaşındaki Kılıçaslan'ın odasına girerek bir süre içeride kaldığı görüldü. Güvenlik kamerasının görmediği odaya sokulan yaşlı adamın o sırada darp edildiği iddia edildi. Uzun süre sonra M.S. isimli personelin Avni Kılıçaslan'ı tekerlekli sandalyede baygın halde içeriden çıkardığı görüldü.

Bakım merkezi çalışanları 72 yaşındaki yaşlı adamı dövdü

OLAYLA İLGİLİ 1 KİŞİ TUTUKLANDI

3 çocuk babası Avni Kılıçaslan, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Olayla ilgili Keşan'da gözaltına alınan M.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer personel M.C.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çerkezköy Kaymakamlığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Yaşlı adamın durumu ise ciddiyetini koruyor.

Bakım merkezi çalışanları 72 yaşındaki yaşlı adamı dövdü

BAKIM MERKEZİNDEN 'SIK SIK DÜŞME VAKALARI YAŞANIYOR' AÇIKLAMASI

Özel Trakya Bakım Merkezi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Kurumumuzda kalan sakinlerimiz ağır engelli ve yaşlı oldukları için sık sık düşme vakaları yaşanmaktadır. Her düşme olayı müdürlüğümüzce incelenmekte olup gerekli savunmalar alınmaktadır.

Olayın yaşandığı gün görüntüler incelenmiş, olayda ihmali ve istismarı olan şüpheli personellerin aynı gün iş çıkışları verilmiştir. Bağlı olduğumuz İl Müdürlüğümüze idari ve adli soruşturma açılması için yazılı bildirim yapılmıştır. İki personelin savunması alınmış kamera kayıtları incelenmiş diğer çalışanların tanık beyanları alınmıştır.

Görevli personelin ihmal veya kasten hareket etmesi şüphesi tarafımızca tespit edilmesi üzerine ivedi bir şekilde Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığına bizzat şikayet dilekçesi kurumumuz tarafından ibraz edilmiştir. Tüm kamera kayıtları tanık ifadeleri bu dilekçe ekinde sunulmuş, görevli personel bu şikayetimiz üzerine tutuklanmıştır" denildi.

Bakım merkezi çalışanları 72 yaşındaki adamı döverek hastanelik etti
Kaynak: İHA

Çerkezköy, Tekirdağ, İnsan Hakları, Şiddet, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bakım merkezi çalışanları 72 yaşındaki adamı döverek hastanelik etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Şenol Mirza: Degermi25yil cezaevi 0 0 Yanıtla
  • Önce işkence sonra teşhir! İki ay yoğun bakımda kalan çoban utancından evden çıkamıyor
    15:17 Önce işkence sonra teşhir! İki ay yoğun bakımda kalan çoban utancından evden çıkamıyor

    Şanlıurfa Viranşehir'de çobanlık yapan Ali S., hayvanlarını otlattığı sırada beş kişinin saldırısına uğradı. Feci şekilde dövülüp iki ay yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu olan Ali S., olay sırasında çekilen çıplak görüntüleri sosyal medyada yayınlanınca evden çıkamaz hale geldi.

  • Yabancılar 9 Şubat haftası net alıcı pozisyonunu korudu
    15:10 Yabancılar 9 Şubat haftası net alıcı pozisyonunu korudu

    Yabancılar, 9 Şubat haftasında 36.8 milyon dolarlık hisse senedi ve 13.5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) olmak üzere toplam 50.3 milyon dolarlık alım gerçekleştirdi.

  • UKOME'den taksi kararı! Minibüs ve taksi dolmuşlar normal taksi olacak
    15:07 UKOME'den taksi kararı! Minibüs ve taksi dolmuşlar normal taksi olacak

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, 1755 araçtan 1038'inin normal taksiye çevrilmesine karar verildi. Toplantıda, taksi dolmuş ve minibüsten 8+1 taksiye dönüşen araçların dönüşüm taahhüt maddesinde değişiklik öneren gündem maddesi görüşüldü. 1755 araçtan 1038'ine normal taksi olan 4+1'e geçme hakkı tanınırken, 717 aracın ise aynı şekilde 8+1 olarak faaliyet göstermeye devam etmesi teklif edildi ve kabul edildi.

  • Best Model of Turkey Kurucusu Erkan Özerman'ın Cenazesi İzmit'e Gönderildi
    14:55 Best Model of Turkey Kurucusu Erkan Özerman'ın Cenazesi İzmit'e Gönderildi

    Best Model of Turkey Kurucu Başkanı Erkan Özerman, pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Özerman'ın cenazesi Zincirlikuyu Camii'nde helallik alındıktan sonra İzmit'e gönderildi. Cenaze törenine sanat dünyasından az sayıda kişi katıldı. Sibel Tan Arıkan, Erkan Özerman'ın kendisine verdiği tacı yıllarca gururla taşıdığını belirtti.

  • Ali Koç bizzat açıkladı! Yıldız futbolcu sezon sonu takımdan ayrılıyor
    14:54 Ali Koç bizzat açıkladı! Yıldız futbolcu sezon sonu takımdan ayrılıyor

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonunda takımdan ayrılacağını belirterek "Fenerbahçe'de mutlu ama artık yeni bir hikaye yazma zamanı geldi" şeklinde konuştu.

  • Belediye Başkanı Mehmet Kale, vatandaşlara hitap ederken ağzını bozdu
    14:27 Belediye Başkanı Mehmet Kale, vatandaşlara hitap ederken ağzını bozdu

    Yeniden aday gösterilen Konya Cihanbeyli'nin mevcut Belediye Başkanı Mehmet Kale, vatandaşlara seslendiği sırada ağzından küfürlü ifadeler çıktı. O anlar kalabalık içerisindeki bir vatandaş tarafından kaydedildi.

  • Bakım merkezi çalışanları 72 yaşındaki adamı döverek hastanelik etti
    14:19 Bakım merkezi çalışanları 72 yaşındaki adamı döverek hastanelik etti

    Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan bir bakım merkezinde yaşlı bir adama yapılan şiddet, güvenlik kameralarına yansıdı. Şiddet uygulayan kişi tutuklanırken, yaşlı adamın durumu ciddiyetini koruyor. Kurum tarafından ise şiddet uygulayan 2 personelin işine son verildi.

  • Cezaevinde de rahat durmuyor! 8 bin 658 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar'a bir ceza daha
    13:48 Cezaevinde de rahat durmuyor! 8 bin 658 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar'a bir ceza daha

    8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar'ın cezaevinde örgütsel faaliyetlerine devam ederek avukatlar vasıtasıyla örgütü diri tutmaya çalıştığı, deşifre olan örgüt üyelerinin yerine yenilerini kazandırmayı amaçladığı iddiasıyla örgütün "güncel yapılanması"na ilişkin soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Oktar'ın 43,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2024 15:31:15. #1.11#
SON DAKİKA: Bakım merkezi çalışanları 72 yaşındaki adamı döverek hastanelik etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement