Bakım merkezi çalışanları 72 yaşındaki adamı döverek hastanelik etti

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bakım merkezinde bulunan 72 yaşındaki yaşlı adama yapılan şiddet saniye saniye kameralara yansıdı. Hastaya şiddet uygulayan bir kişi tutuklanırken, Avni Kılıçaslan'ın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olaya karışan 2 personelin işine son verildi.

HASTANE KAYITLARINA 'DÜŞTÜ' OLARAK KAYDEDİLDİ

Tekirdağ Çerkezköy'de Özel Trakya Bakım Merkezi'nde kalan 72 yaşındaki Avni Kılıçaslan, iddiaya göre, başına aldığı darbe sonucu yere düşerek hastaneye kaldırıldı. 6 Şubat'ta sabahı Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı adamın, hastane kayıtlarına 'düştü' olarak geçildiği ve herhangi bir darp olayı olmadığı iddia edildi. Kılıçaslan'ın yakınları ise olayın darp olduğunuiddia ederek şikayette bulundu.

GERÇEK GÜVENLİK KAMERASI KAYDIYLA ORTAYA ÇIKTI

Olayı soruşturan Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ekipleri, kurumun tüm kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde kurum personeli olan M.S. ve M.C.B.'nin Kılıçaslan'ı zorla odasında tutmaya çalıştığı, odadan dışarı çıkmak isteyen yaşlı adamın oda kapısının kurum personeli tarafından defalarca tekmelendiği görüldü.

YAŞLI ADAM BAYGIN HALDE ODADAN ÇIKARILDI

Bakım merkezi personelinin, 72 yaşındaki Kılıçaslan'ın odasına girerek bir süre içeride kaldığı görüldü. Güvenlik kamerasının görmediği odaya sokulan yaşlı adamın o sırada darp edildiği iddia edildi. Uzun süre sonra M.S. isimli personelin Avni Kılıçaslan'ı tekerlekli sandalyede baygın halde içeriden çıkardığı görüldü.

OLAYLA İLGİLİ 1 KİŞİ TUTUKLANDI

3 çocuk babası Avni Kılıçaslan, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Olayla ilgili Keşan'da gözaltına alınan M.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer personel M.C.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çerkezköy Kaymakamlığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Yaşlı adamın durumu ise ciddiyetini koruyor.

BAKIM MERKEZİNDEN 'SIK SIK DÜŞME VAKALARI YAŞANIYOR' AÇIKLAMASI

Özel Trakya Bakım Merkezi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Kurumumuzda kalan sakinlerimiz ağır engelli ve yaşlı oldukları için sık sık düşme vakaları yaşanmaktadır. Her düşme olayı müdürlüğümüzce incelenmekte olup gerekli savunmalar alınmaktadır.

Olayın yaşandığı gün görüntüler incelenmiş, olayda ihmali ve istismarı olan şüpheli personellerin aynı gün iş çıkışları verilmiştir. Bağlı olduğumuz İl Müdürlüğümüze idari ve adli soruşturma açılması için yazılı bildirim yapılmıştır. İki personelin savunması alınmış kamera kayıtları incelenmiş diğer çalışanların tanık beyanları alınmıştır.

Görevli personelin ihmal veya kasten hareket etmesi şüphesi tarafımızca tespit edilmesi üzerine ivedi bir şekilde Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığına bizzat şikayet dilekçesi kurumumuz tarafından ibraz edilmiştir. Tüm kamera kayıtları tanık ifadeleri bu dilekçe ekinde sunulmuş, görevli personel bu şikayetimiz üzerine tutuklanmıştır" denildi.