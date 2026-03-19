Tekirdağ\'da bayram öncesi marketlere sıkı denetim

Tekirdağ'da zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi artan alışveriş yoğunluğu nedeniyle marketlerde denetimlerini sıklaştırdı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, bayram öncesi vatandaşların huzurlu ve güvenli bir alışveriş süreci geçirmesi amacıyla il genelinde zincir marketler ve yerel işletmelerde kapsamlı kontroller gerçekleştirdi. Denetimlerde ürünlerin raf etiketlerinin bulunup bulunmadığı, etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki uyum ve son kullanma tarihleri titizlikle incelendi.

Ekipler ayrıca işletmelerin ruhsat ve vergi levhası gibi resmi belgelerini de kontrol ederken, esnafa yürürlükteki mevzuat hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Kurallara aykırı durum tespit edilen iş yerleri hakkında gerekli işlemlerin uygulandığı bildirildi.

Denetimlerin bayram süresince de devam edeceği belirtilirken, vatandaşların karşılaştıkları olumsuz durumları ilgili birimlere bildirebileceği ifade edildi. - TEKİRDAĞ