Tekirdağ Muratlı\'da kepek yüklü tır devrildi, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kepek yüklü tır devrildi. Yola saçılan tonlarca kepek ve yan yatan tır nedeniyle yol trafiğe kapanırken, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam üstü saatlerinde Muratlı - Aşağısevindikli yolu güzergahında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmail Y. idaresindeki 59 DP 474 plakalı dökme yük taşıyan tır, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Devrilmenin etkisiyle tırın dorsesinde bulunan tonlarca kepek yola saçıldı ve güzergah tamamen ulaşıma kapandı.

Ekipler seferber oldu

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve sağlık personeli, yaralı sürücü İsmail Y.'yi araçtan çıkararak sedyeyle ambulansa taşıdı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yol trafiğe kapandı

Kaza nedeniyle Muratlı - Aşağısevindikli yolunda ulaşım durdu. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü bir şekilde yönlendirmeye çalıştı. Yola saçılan kepeklerin temizlenmesi ve devrilen tırın vinç yardımıyla kaldırılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Yetkililer, bölgedeki sürücülerin dikkatli olmaları ve alternatif güzergahları kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.