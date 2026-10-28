Tekirdağ Muratlı'da kepek yüklü tır devrildi, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Tekirdağ Muratlı'da kepek yüklü tır devrildi, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Tekirdağ Muratlı\'da kepek yüklü tır devrildi, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Tekirdağ Muratlı\'da kepek yüklü tır devrildi, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı
Haber Videosu

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kepek yüklü tırın devrilmesi sonucu yola tonlarca kepek saçıldı ve Muratlı-Aşağısevindikli yolu trafiğe kapandı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, ekipler yolu temizlemek ve devrilen tırı kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kepek yüklü tır devrildi. Yola saçılan tonlarca kepek ve yan yatan tır nedeniyle yol trafiğe kapanırken, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam üstü saatlerinde Muratlı - Aşağısevindikli yolu güzergahında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmail Y. idaresindeki 59 DP 474 plakalı dökme yük taşıyan tır, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Devrilmenin etkisiyle tırın dorsesinde bulunan tonlarca kepek yola saçıldı ve güzergah tamamen ulaşıma kapandı.

Ekipler seferber oldu

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve sağlık personeli, yaralı sürücü İsmail Y.'yi araçtan çıkararak sedyeyle ambulansa taşıdı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yol trafiğe kapandı

Kaza nedeniyle Muratlı - Aşağısevindikli yolunda ulaşım durdu. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü bir şekilde yönlendirmeye çalıştı. Yola saçılan kepeklerin temizlenmesi ve devrilen tırın vinç yardımıyla kaldırılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Yetkililer, bölgedeki sürücülerin dikkatli olmaları ve alternatif güzergahları kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
TekirdağOtomobil3. SayfaMuratlıGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail’de sandıktan çıkan tablo Arapları sokağa döktü İsrail'de sandıktan çıkan tablo Arapları sokağa döktü
İsrail’de sandıkların yarısı açıldı Netanyahu bloğunun 56 sandalye kazanması bekleniyor İsrail'de sandıkların yarısı açıldı! Netanyahu bloğunun 56 sandalye kazanması bekleniyor
18 milyon emeklinin gözü bu haberde Yeni planın detayları belli oldu 18 milyon emeklinin gözü bu haberde! Yeni planın detayları belli oldu
Taksiyi park etti, kimse görmez sandı Kamera her şeyi kaydetti Taksiyi park etti, kimse görmez sandı! Kamera her şeyi kaydetti
Bukele’nin tehdidine çete liderinden yanıt Gerilim büyüyor Bukele'nin tehdidine çete liderinden yanıt! Gerilim büyüyor
İstifa eden Oktay Saral’dan dikkat çeken hamle İki değişiklik birden yaptı İstifa eden Oktay Saral'dan dikkat çeken hamle! İki değişiklik birden yaptı
Canlı yayında skandal Sunucunun tekmesi modeli hastanelik etti Canlı yayında skandal! Sunucunun tekmesi modeli hastanelik etti
İsrail’de oylar sayılırken Trump’tan olay mesaj: Netanyahu’yu yenilgiden ben kurtardım İsrail'de oylar sayılırken Trump'tan olay mesaj: Netanyahu'yu yenilgiden ben kurtardım
Derbi sonrası PFDK sevkleri açıklandı: Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown’a çok ağır ceza kapıda Derbi sonrası PFDK sevkleri açıklandı: Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown'a çok ağır ceza kapıda
09:46
İsmail Kartal’ın yerine ilk görüşme yapıldı bile İşte telefon açılan teknik direktör
İsmail Kartal'ın yerine ilk görüşme yapıldı bile! İşte telefon açılan teknik direktör
09:34
Bu marka sucuk yiyenler dikkat İçerisinde domuz eti tespit edildi
Bu marka sucuk yiyenler dikkat! İçerisinde domuz eti tespit edildi
09:33
Aziz Yıldırım canlı yayında kaza yaptı Herkes aynı detaya takıldı
Aziz Yıldırım canlı yayında kaza yaptı! Herkes aynı detaya takıldı
09:14
Seçimi kaybeden Bolsonaro babası gibi ülkeden kaçtı
Seçimi kaybeden Bolsonaro babası gibi ülkeden kaçtı
09:04
İsmail Kartal’ın yerine favori aday Montella Ancak büyük bir engel var
İsmail Kartal'ın yerine favori aday Montella! Ancak büyük bir engel var
08:54
Bu kez Zeki Murat Göle değil İşte Göztepe maçında takımın başındaki isim
Bu kez Zeki Murat Göle değil! İşte Göztepe maçında takımın başındaki isim
08:22
İsrail’de oylar sayılırken Trump’tan olay mesaj: Netanyahu’yu yenilgiden ben kurtardım
İsrail'de oylar sayılırken Trump'tan olay mesaj: Netanyahu'yu yenilgiden ben kurtardım
08:14
Eski Yunan Başbakanı’ndan Türkiye itirafı: İzin almadan hiçbir şey yapamayacağız
Eski Yunan Başbakanı'ndan Türkiye itirafı: İzin almadan hiçbir şey yapamayacağız
08:13
Canlı yayında skandal Sunucunun tekmesi modeli hastanelik etti
Canlı yayında skandal! Sunucunun tekmesi modeli hastanelik etti
07:40
Bukele’nin tehdidine çete liderinden yanıt Gerilim büyüyor
Bukele'nin tehdidine çete liderinden yanıt! Gerilim büyüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 09:58:01. #7.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ Muratlı'da kepek yüklü tır devrildi, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei