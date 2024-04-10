Tekirdağ Valiliği, Bayram Tatili Dönüşünde Trafik Tedbirleri Alacak - Son Dakika
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Tekirdağ Valiliği, Bayram Tatili Dönüşünde Trafik Tedbirleri Alacak

Tekirdağ Valiliği, Bayram Tatili Dönüşünde Trafik Tedbirleri Alacak

Tekirdağ Valiliği, Ramazan Bayramı tatili ile eğitim öğretim dönemi ara tatilinin aynı döneme denk gelmesi nedeniyle vatandaşların dönüş yapacağı tarihlerde trafik tedbirleri alınacağını duyurdu. İstanbul ve Ankara illerine giden kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların belirli bir süre boyunca Tekirdağ'dan geçişlerine izin verilmeyecek.

10.04.2024 14:24  Güncelleme: 14:26
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Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı tatili ile eğitim öğretim dönemi ara tatilinin aynı döneme denk gelmesiyle vatandaşların 13-14 Nisan tarihlerinde dönüş yapacağı ifade edildi.

Tekirdağ Valiliği, tafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, ölümlü, yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla gerekli trafik tedbirlerinin alınması gerektiği ile ilgili yapılan açıklamada, "Bayram tatili dönüşü İstanbul ve Ankara illeri trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların 14 Nisan 2024 Pazar günü saat 05.00'ten itibaren, 15 Nisan 2024 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar, D- 110 kara yolunda ilimizden İstanbul istikametine, O7 (Kuzey Marmara) otoyolunda ilimizden İstanbul istikametine, arada kalan girişler dahil seyirlerine izin verilmemesine karar verilmiştir" denildi - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ Valiliği, Bayram Tatili Dönüşünde Trafik Tedbirleri Alacak - Son Dakika

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