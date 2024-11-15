Tekman'da Modern Jandarma Hizmet Binaları Törenle Açıldı - Son Dakika
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Tekman'da Modern Jandarma Hizmet Binaları Törenle Açıldı

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Erzurum'un Tekman ilçesinde inşaatı tamamlanan Tekman İlçe Jandarma Komutanlığı ve Hacı Ömer Jandarma Karakol Komutanlığı hizmet binaları düzenlenen törenle hizmete girdi. Törende Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve diğer yetkililer yer aldı.

15.11.2024 17:45  Güncelleme: 17:58
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Jandarmaya modern hizmet binası

Tekman İlçe Jandarma Komutanlığı ve Hacı Ömer Jandarma Karakol Komutanlığı hizmet binası törenle hizmete girdi

ERZURUM - Tekman İlçe Jandarma Komutanlığı ve Hacı Ömer Jandarma Karakol Komutanlığı Hizmet Binaları düzenlenen törenle hizmete girdi.

Vali Mustafa Çiftçi'nin katılımlarıyla Erzurum'un Tekman ilçesinde inşaatı bitirilen Tekman İlçe Jandarma Komutanlığı ve Hacı Ömer Jandarma Karakol Komutanlığı Hizmet Binaları törenle hizmete açıldı.

Törene, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Erzurum Parti Milletvekili ve önceki dönem İçişleri Bakanı Selami Altınok, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Tekman Kaymakamı Hasan Raşit Taşkın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Doç. Dr. Engin Avcı, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, MHP İl Başkan Vekili Cihan Aksakal, daire müdürleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

İlk olarak Tekman İlçe Merkezi'nde bulunan İlçe Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası'nın açılışıyla başlayan program, ardından Hacı Ömer Jandarma Karakol Komutanlığı yeni binasının açılışı ile devam etti.

"2002-2003 Yıllarında Tekman'da Kaymakamlık Yapmam Dolayısıyla Bu Açılışın Benim İçin Farklı Bir Anlamı Var"

Yıllar önce kaymakamlık yaptığı ilçede karakol açılışları münasebetiyle bir konuşma yapan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "1969 yılında yapılmış, artık günümüzün ihtiyaçlarına cevap veremeyen İlçe Jandarma Komutanlığı eski binasının yerine yapılan yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştiriyoruz. 2002-2003 yıllarında Tekman'da iki yıl süreyle kaymakamlık yapmam dolayısıyla bu açılışın benim için farklı bir anlamı var. Benim için önemli olan kısmı şurası: Hem İlçe Jandarma Komutanlığı binası, hem Hacı Ömer'deki Karakol Komutanlığı Binası hem de Kırıkhan'daki Jandarma Karakol Binaları'nın hepsi yenilenmiş durumda. İçeriyi az önce gezdik. Son derece şık ve güzel bir bina olmuş. İnşallah uzun yıllar ilçemizin, ilimizin ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde, güzel bir bina inşa edilmiş. Ben hem ilçe Jandarma Komutanlığı binamızın inşasında hem de Hacı Ömer'deki karakol binamızın inşasında emeği geçen başta Sayın Bakanımıza, Jandarma Genel Komutanlığımıza, İçişleri Bakanlığımıza bütün bu hizmetlerin altında iradesi olan, iradesi ve imzası olan muhterem Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Yine bu açılış açılışımıza iştirak eden muhterem davetlilerimize ve katılımcılara çok çok teşekkür ediyorum. Bu binaların gerek ihale edilmesinde gerekse sorunsuz bir şekilde tamamlanmasında, hizmete açılmasında YİKOB personelimizin de üstün gayretleri oldu, çalışmaları oldu. Onlara da bütün emeği geçen huzurlarınızda teşekkürü bir borç biliyorum." diye konuştu.

Tekman\'da Modern Jandarma Hizmet Binaları Törenle Açıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekman'da Modern Jandarma Hizmet Binaları Törenle Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekman'da Modern Jandarma Hizmet Binaları Törenle Açıldı - Son Dakika
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