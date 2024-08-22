Teksas'ta 17 yaşındaki futbolcu, havuz partisinde çatıdan düşerek hayatını kaybetti. - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Teksas'ta 17 yaşındaki futbolcu, havuz partisinde çatıdan düşerek hayatını kaybetti.

Geniş Video İzle

Teksas'ın McAllen şehrindeki bir lise öğrencisi, katıldığı bir havuz partisinde çatıdan düşerek hayatını kaybetti. 17 yaşındaki futbolcu Adan De La Cruz'un çatıdan beton zemine düştüğü anı gösteren video internette paylaşıldı. Partiyi düzenleyen 51 yaşındaki Jaime De La Cerda Islas, reşit olmayanlara alkol sağlamak suçuyla tutuklandı. Olay, gençler arasında alkol kullanımı ve güvenlik konularında toplumda tartışmalara yol açtı.

22.08.2024 17:25  Güncelleme: 17:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Teksas'ın McAllen şehrinde yaşanan trajik bir olay, bir lise öğrencisinin hayatına mal oldu. Rowe Lisesi'nde okuyan 17 yaşındaki futbolcu Adan De La Cruz, Cumartesi günü katıldığı bir havuz partisinde çatıdan düşerek ağır yaralandı ve Çarşamba günü hayatını kaybetti.

Olay anını gösteren üzücü bir video internette paylaşıldı. Görüntülerde, De La Cruz'un çatıdan kayıp beton zemine çarptığı görülüyor. Partiyi düzenleyen 51 yaşındaki Jaime De La Cerda Islas, reşit olmayanlara alkol sağlamak suçuyla tutuklandı.

Polis, partinin sosyal medyada duyurulduğunu ve katılımcılardan giriş ücreti alındığını belirtti. Islas'ın oğlu da olayla ilgili olarak çocuk ıslahevine gönderildi.

Nikki Rowe Lisesi, De La Cruz'un ölümü nedeniyle bazı etkinliklerini iptal etti ve bir açıklama yaparak derin üzüntülerini dile getirdi. Okul yönetimi, öğrenciler ve personel için psikolojik destek sağladıklarını belirtti.

Bu trajik olay, gençler arasında alkol kullanımı ve güvenlik konularında toplumda tartışmalara yol açtı.

Teksas'ta 17 yaşındaki futbolcu, havuz partisinde çatıdan düşerek hayatını kaybetti
Teksas'ta 17 yaşındaki futbolcu, havuz partisinde çatıdan düşerek hayatını kaybetti
Teksas\'ta 17 yaşındaki futbolcu, havuz partisinde çatıdan düşerek hayatını kaybetti.

Amerika Birleşik Devletleri, 3-sayfa, Teksas, Dünya, 3.Sayfa, Eğitim, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Teksas'ta 17 yaşındaki futbolcu, havuz partisinde çatıdan düşerek hayatını kaybetti. - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • İsa Demirel: İyide habermi kalmadı 10 2 Yanıtla
  • Deutschland: sürekli haber mi bu diyen evde oturup hayatı yaşamayan tuhaf insanlar sadece kaos haberlerimi sizi ilgilendiriyor kaos dışında bir hayatınız güncel veya evrensel bir bilgi neden sizi hep boğuyor kendinizle hesaplaşmak istermisiniz çünkü hep kaos istiyorsunuz haberlerinde kaos içerikli olmasini 5 5 Yanıtla
  • Şükrü null: habermi bu 6 2 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Teksas orası abi. 17 de aynı 77 de aynı. Atarlar iterler Adam'ı 6 0 Yanıtla
  • Hüseyin bilge: Bize ne yaa, habermi bitti 1 1 Yanıtla
  • ali cebeci: toplumumuzu ilgilendiren mühim bi haber bence çünkü kötüye özenti denen bir canavar var 1 0 Yanıtla

09:01 Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak
08:54 Takımlarımız umut veriyor İşte ülke puanında son durum Takımlarımız umut veriyor! İşte ülke puanında son durum
07:50 Akaryakıt fiyatlarında değişiklik Benzine indirim geldi Akaryakıt fiyatlarında değişiklik! Benzine indirim geldi
22:59 Sağlık Bakanlığından Batı Nil Virüsü enfeksiyonu uyarısı Sağlık Bakanlığından Batı Nil Virüsü enfeksiyonu uyarısı
18:32 AK Parti Milletvekili Öztaylan: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 700 çalışanını işten çıkardı AK Parti Milletvekili Öztaylan: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 700 çalışanını işten çıkardı
15:03 F.Bahçe’ye sürpriz teklif Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun F.Bahçe'ye sürpriz teklif! Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun
14:50 Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı
14:46 Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı
14:45 En son 26 yıl önce görülmüş Sivas’ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu En son 26 yıl önce görülmüş! Sivas'ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu
14:19 Görüntü Hatay’dan Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı Görüntü Hatay'dan! Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı
14:14 Polat çifti araçlarını geri almak için harekete mi geçti Avukatlarından jet cevap geldi Polat çifti araçlarını geri almak için harekete mi geçti? Avukatlarından jet cevap geldi
14:08 Yanardağ dağcıların tırmanışı sırasında patladı Yanardağ dağcıların tırmanışı sırasında patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2024 09:27:11. #1.11#
SON DAKİKA: Teksas'ta 17 yaşındaki futbolcu, havuz partisinde çatıdan düşerek hayatını kaybetti. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement