Teksas\'ta 17 yaşındaki futbolcu, havuz partisinde çatıdan düşerek hayatını kaybetti.

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Türkiye\'nin konuştuğu Sude\'nin hikayesi tam da tahmin edildiği gibi

Teksas'ın McAllen şehrinde yaşanan trajik bir olay, bir lise öğrencisinin hayatına mal oldu. Rowe Lisesi'nde okuyan 17 yaşındaki futbolcu Adan De La Cruz, Cumartesi günü katıldığı bir havuz partisinde çatıdan düşerek ağır yaralandı ve Çarşamba günü hayatını kaybetti.

Olay anını gösteren üzücü bir video internette paylaşıldı. Görüntülerde, De La Cruz'un çatıdan kayıp beton zemine çarptığı görülüyor. Partiyi düzenleyen 51 yaşındaki Jaime De La Cerda Islas, reşit olmayanlara alkol sağlamak suçuyla tutuklandı.

Polis, partinin sosyal medyada duyurulduğunu ve katılımcılardan giriş ücreti alındığını belirtti. Islas'ın oğlu da olayla ilgili olarak çocuk ıslahevine gönderildi.

Nikki Rowe Lisesi, De La Cruz'un ölümü nedeniyle bazı etkinliklerini iptal etti ve bir açıklama yaparak derin üzüntülerini dile getirdi. Okul yönetimi, öğrenciler ve personel için psikolojik destek sağladıklarını belirtti.

Bu trajik olay, gençler arasında alkol kullanımı ve güvenlik konularında toplumda tartışmalara yol açtı.