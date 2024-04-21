Tekstil atıklarının toplandığı depo alev alev yandı: Yangından kurtardığı tavuğuna böyle sarıldı

Tekstil atıkların toplandığı depo alev alev yandı: Yangından kurtardığı tavuğuna böyle sarıldı
UŞAK - Uşak'ta tekstil atıklarının toplandığı depoda meydana gelen yangında depo kullanılmaz hale gelirken, depo bahçesinde bulunan tavukları itfaiye ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgilere göre, Gencer Arıkan'a ait Atatürk Mahallesi 2. Çanlı Sokak'ta bulunan Tekstil atıklarının toplandığı depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekiplerince ise yangın diğer fabrikalara sıçramadan kısa süre içeresinde söndürülürken depo kullanılmaz hale geldi. Yangında ölen veya yaralanan olmadığı öğrenilirken, depo bahçesinde bulunan tavukları ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Öte yandan depo sahibi Gencer Arıkan ise yangından kurtarılan tavukları kucağına alıp sarıldığı anlar kameralara yansıdı.
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Uşak'ın Atatürk Mahallesi'nde bulunan tekstil atıklarının toplandığı depoda çıkan yangında depo kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında depo bahçesinde bulunan tavuklar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, depo sahibi Gencer Arıkan yangından kurtarılan tavukları kucağına alıp sarıldığı anlar kameralara yansıdı.
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