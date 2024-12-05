Tel Aviv'den Hamas'a Güncellenmiş Teklif - Son Dakika
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Tel Aviv'den Hamas'a Güncellenmiş Teklif

İsrail, Hamas'a esir takası ve 60 günlük ateşkes için yeni bir teklif sundu.

05.12.2024 15:15
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ABD medyasının 2 yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Tel Aviv Hamas'a esir takası ve ateşkes anlaşması için güncellenmiş bir teklif sundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik saldırıları 1 yılı aşkın süredir devam ederken, ateşkes müzakereleri de ABD, Mısır, Katar ve Türkiye arabuluculuğunda gerçekleştiriliyor. ABD'li haber sitesi Axios, Tel Aviv tarafının Kahire'de gerçekleştirilen müzakereler çerçevesinde Hamas'a esir takası anlaşması için güncellenmiş bir teklif sunduğunu iddia etti. Haberde, sunulan planın Ağustos ayında görüşülen aşamalı plana benzediği ancak öncelikle ilk aşamanın tamamlanmasına odaklandığı aktarıldı.

Axios'a göre İsrail, 60 güne kadar sürecek bir ateşkes seçeneğini değerlendirmeye hazır. Ateşkes sırasında hayattaki kadın esirler, 50 yaşın üzerindeki erkekler ve ciddi sağlık sorunları olanlar serbest bırakılacak.

Haberde, Netanyahu ve bazı üst düzey bakanlar ile güvenlik şeflerinin öneriyi Pazar günü onayladıktan sonra Mısırlılara ilettiği belirtilirken, Mısırlıların da Kahire'de Hamas'a sunduğu aktarıldı.

"Taraflar esirler ile Filistinli tutuklular arasında takas yapılması konusunda anlaşmaya vardı"

Öte yandan ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu danışmanı olarak seçilen Massad Boulos Fransız medyasına yaptığı açıklamada, "Her iki tarafın da bir anlaşmanın ana hatları üzerinde anlaştığını" belirterek, "Savaş fiilen sona erdi. Artık kayda değer bir askeri faaliyet yok. Geriye kalan tek mesele esirler. Taraflar esirler ile Filistinli tutuklular arasında takas yapılması konusunda anlaşmaya vardı. Filistin tarafında serbest bırakılacak kişi sayısı ve takasın ne kadar süre içinde gerçekleşeceği gibi, anlaşmanın ana hatları zaten belirlendi ve geriye sadece birkaç isim üzerinde uzlaşılması gereken çok küçük ayrıntılar kaldı" ifadelerini kullandı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, İsrail, Dünya, Son Dakika

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