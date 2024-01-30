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İstanbul'da iş adamı Hakan Cengiz ve eşine suikast girişimi! Şoförü başından vuruldu - Son Dakika
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İstanbul'da iş adamı Hakan Cengiz ve eşine suikast girişimi! Şoförü başından vuruldu

İstanbul'da iş adamı Hakan Cengiz ve eşi Zehra Cengiz'in içerisinde bulunduğu araca silahlı saldırı düzenlendi. Cengiz ailesi yara almazken başından vurulan şoför ise hastaneye kaldırıldı.

30.01.2024 - 15:29,  Güncelleme: 16:24
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TEM Mahmutbey mevkiinde iş adamı Hakan Cengiz ve eşi Zehra Cengiz'in içerisinde bulunduğu araca silahlı saldırı düzenlendi. Olayda Cengiz ailesinin şoförü yaralandı.

ARACA KURŞUN YAĞDIRDILAR

Öğle saatlerinde Tem Mahmutbey mevkiinde iş adamı Hakan Cengiz ve Eşi Zehra Cengiz, şoförlerinin kullandığı araçla seyir halindeyken yanlarına motosikletli iki kişi yanaştı. Saldırganlar araca 4 el ateş ettikten sonra trafikte hızla uzaklaştı.

İstanbul'da iş adamı Hakan Cengiz ve eşine suikast girişimi! Şoförü başından vuruldu

ŞOFÖR BAŞINDAN YARALANDI

Olayda şoför Muhammed Yaşar başından yaralandı. Kontrolden çıkan araç, önünde seyir halinde olan araçlara çarparak durabildi. Saldırıda Cengiz çifti yara almadı. Olayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptıkları yaralı Muhammed Yaşar'ı yakında bulunan bir özel hastaneye kaldırdı.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Olay yerinde bulunan KGYS kameralarını da inceleyen ekipler kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'da iş adamı Hakan Cengiz ve eşine suikast girişimi! Şoförü başından vuruldu
İstanbul\'da iş adamı Hakan Cengiz ve eşine suikast girişimi! Şoförü başından vuruldu
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da iş adamı Hakan Cengiz ve eşine suikast girişimi! Şoförü başından vuruldu - Son Dakika


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