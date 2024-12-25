Teröristleri tedavi eden doktorlar İstanbul'da yakalandı - Son Dakika
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Teröristleri tedavi eden doktorlar İstanbul'da yakalandı

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Bitlis merkezli düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK mensuplarını tedavi ettikleri ve yurt dışında terör örgütüyle anlaşmalı hastanelerde çalıştıkları belirlenen 3 doktor, İstanbul'da yakalandı.

25.12.2024 19:15
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Terör örgütü PKK/KCK mensuplarını tedavi ettikleri ve yurt dışında terör örgütüyle anlaşmalı hastanelerde çalıştıkları tespit edilen 3 doktor İstanbul'da yakalandı. Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada, doktorların yurt dışında terör örgütü ile anlaşmalı hastanelerde çalıştıkları belirtildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bitlis Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi kapsamında, PKK/KCK silahlı terör örgütü üyelerini tedavi ettikleri, yurt dışında terör örgütü ile anlaşmalı hastanelerde doktorluk yaptığı tespit edilen 3 hedef şahsa yönelik ilimiz merkezli İstanbul'da yapılan operasyonda 3 şüpheli doktor yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bahse konu şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalar neticesinde çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir. Hemşehrilerimizin huzuru ve güvenliği için terörle mücadele kapsamında operasyonlarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

Teröristleri tedavi eden doktorlar İstanbul\'da yakalandı
Kaynak: İHA

İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Bitlis, Hukuk, Yaşam, Terör, Kck, PKK, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Teröristleri tedavi eden doktorlar İstanbul'da yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ali İzzet Aşrak:
    özgür bunlarada sahip çıkar 52 20 Yanıtla
  • Cemil Moroglu:
    isidli deasli Ensar ve muhacir kardeşlerimizi biz Hatay’da tedavi etmiyor muyduk? niye terorist diyorsunuz ki? Ocalan çıkınca PKK da terörişko olacak. 18 28 Yanıtla
  • monşer null:
    tebrikler 28 5 Yanıtla
  • Cihat Saltuk:
    Terost hasta olsa hastaneye götürülmuyormu türk doktorlari tutuklayin 7 12 Yanıtla
  • Yasir null:
    o. ewltlari namszlar bu idam neden gelmiyor tüm dünyada idam war bizde olması gerekirken müslüman bi ülkede burda yok kısasda hayt war watana ihaneti Allah'ım affet miyor siz nasil affedereniz bunun vebali war hesabı war sayın cumhurbaşkanım 13 5 Yanıtla
  • Arzum Baskara:
    ist alla emanet. Ne ararsan orda… 0 0 Yanıtla
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