Teyzesinin Birikimini Çalan Yeğen Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Teyzesinin Birikimini Çalan Yeğen Yakalandı

Teyzesinin Birikimini Çalan Yeğen Yakalandı

Konya'da yeğeni, teyzesinin parasını çalarken Antalya'dan çiçek göndererek yakalandı.

06.01.2025 00:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da evinde kaldığı ve teyzesinin birikimini çalarak "Çalışmaya gideceğim" bahanesiyle gittiği Antalya'dan teyzesine çiçek gönderen şahıs polis ekiplerince kaldığı apart evde yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, geçtiğimiz salı günü akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Başak Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanda bulunan bir dairede çocukları ve yeğeniyle beraber yaşayan Şerife C., markete alışverişe gideceği sırada evde bulunan yeğeni Erkan A., "Antalya'ya çalışmaya gideceğim" diye evden ayrıldı. Bir süre sonra eve gelen Şerife C., birikim yaptığı paraları sakladığı odanın kapısını açık görmesi üzerine yaptığı kontrolde paralarının yerinde olmadığını fark etti. Şerife C., telefonla aradığı yeğeninden "Telefonum arızalı kapatmam lazım" cevabını alması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri toplanan bilgiler sonrası şüpheli yeğen Erkan A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Parasını çaldığı teyzesine çiçek gönderdi

Daha sonra parası çalınan Şerife C.'ye parasının bulunmasını beklerken yeğeninden "Çalışmaya gidiyorum" bahanesiyle gittiği Antalya'dan çiçek geldi. Bunun üzerine Karatay Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri şüphelinin gidebileceği adresleri tespit etmesi sonrası şahsın 2 gün önce Antalya'dan Konya'ya geldiği günlük apart bir evde kaldığını belirledi. Adrese yapılan baskında şüpheli yeğen yakalanarak gözaltına alındı. Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli Erkan A., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

"Bende panik atak var, korktum gidemedim"

Şüpheli Erkan A., emniyetteki ilk ifadesinde, "Yaklaşık 2 aydır teyzemin evinde kalıyorum. Teyzemin odasında para ve altın biriktirdiğini biliyorum ancak ben teyzemin paralarını almadım. Olay günü ben dışarıya çıktım bir süre sonra beni aradı ve 'Eve gel çabuk' dedi. Bende panik atak var, bir an koktum ve gidemedim. Ben gitmeyince benden şüphelenmiş, olayla ilgili bilgim yok" diye kendini savunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Erkan A., adliyeye sevk edildi. - KONYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Antalya, Polis, konya, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Teyzesinin Birikimini Çalan Yeğen Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:51 Milyonlarca emeklinin gözü Kabine toplantısında Milyonlarca emeklinin gözü Kabine toplantısında
21:00 Fenerbahçe, Hatayspor’u Kadıköy’de 2-1 mağlup etti Fenerbahçe, Hatayspor'u Kadıköy'de 2-1 mağlup etti
19:06 Ferdi Tayfur’un ardında bıraktığı serveti ortaya çıktı Ferdi Tayfur'un ardında bıraktığı serveti ortaya çıktı
17:03 Sahneye çıkıp Erdoğan’ın yanına geldi, sonrasında yaşananlar bomba Sahneye çıkıp Erdoğan'ın yanına geldi, sonrasında yaşananlar bomba
14:09 DEM Partili Hatimoğulları açık açık tehdit etti: İmralı kapıları açılmazsa her yer Gazze olacak DEM Partili Hatimoğulları açık açık tehdit etti: İmralı kapıları açılmazsa her yer Gazze olacak
13:31 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı
13:12 Gözler bir anda o hakeme çevrildi: Sergen Yalçın’dan olay yaratacak Galatasaray sözleri Gözler bir anda o hakeme çevrildi: Sergen Yalçın'dan olay yaratacak Galatasaray sözleri
12:41 Umut Akyürek’ten yıllar sonra gelen itiraf: Fadime’nin Düğünü’ndeki Fadime benim Umut Akyürek'ten yıllar sonra gelen itiraf: Fadime'nin Düğünü'ndeki Fadime benim
12:11 Kesimhanelere kamera yerleştirme mecburiyeti geliyor Kesimhanelere kamera yerleştirme mecburiyeti geliyor
11:35 Bakan Tunç’tan Narin davası açıklaması: Gerekçeli karar tüm tartışmaları bitirecek Bakan Tunç'tan Narin davası açıklaması: Gerekçeli karar tüm tartışmaları bitirecek
11:10 Dilan Polat: Seçil Erzan cezaevinde beni bir konuda tembihledi Dilan Polat: Seçil Erzan cezaevinde beni bir konuda tembihledi
11:00 İstanbul’un göbeğinde 22 motosiklet alev alev yanarak küle döndü İstanbul'un göbeğinde 22 motosiklet alev alev yanarak küle döndü
10:55 Gazeteciden bomba Hadise yorumu “Belçika köylüsü olduğu için kendini eğitemedi“ Gazeteciden bomba Hadise yorumu! "Belçika köylüsü olduğu için kendini eğitemedi"
10:34 Asgari ücret sistemine göre en düşük emekli maaşı 15 bin TL’ye yükselecek Asgari ücret sistemine göre en düşük emekli maaşı 15 bin TL'ye yükselecek
09:46 Ferdi Tayfur’un cenaze namazına hırsızlar dadandı Ferdi Tayfur'un cenaze namazına hırsızlar dadandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2025 02:15:12. #1.12#
SON DAKİKA: Teyzesinin Birikimini Çalan Yeğen Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.