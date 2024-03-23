Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekipleri 4 İlde Operasyon Gerçekleştirdi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, 4 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, piyasa değeri yaklaşık 114 milyon lira olan 109 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, İstanbul, Kırklareli, Edirne ve Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda, piyasa değeri yaklaşık 114 milyon lira olan 109 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Kocaeli'de yapılan iki ayrı operasyonda yaklaşık 90 milyon lira değerinde kaçak oto parçası ele geçirilirken, yılın ilk çeyreğinde el konulan kaçak altının değeri ise 700 milyon lirayı buldu.
4 ilde 5 ayrı operasyon düzenlendi
İstanbul, Kırklareli, Edirne ve Van illerinde beş farklı operasyon düzenlendi. Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yapılan narkotik risk analizleri ve araç, yolcu kontrolleri kapsamında; Kapıköy, Dereköy, Kapıkule gümrük kapıları ve İstanbul'da havalimanında yapılan operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 80 milyon lira olan 60 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
4 bin 326 adet oto parçasına el konuldu
Kocaeli'de ise Türkiye'ye gelen iki konteynerden şüphelenen Gümrük Muhafaza ekipleri yapılan çalışmalar sonucunda çeşitli markalara ait orijinal olduğu belirlenen; 2 bin 776 adet hava yastığı, 19 adet ekran, 9 adet far, 106 adet gösterge paneli, 13 adet araç parçası ve bin 280 adet araç beyni olmak üzere toplamda 4 bin 203 adet oto parçası ele geçirilerek el konuldu. Kentte gerçekleştirilen ikinci operasyonda ise konteyner mercek altına alındı. Yapılan incelemeler sonucu yasal yükün içerisine gizlenmiş halde kullanılmış olduğu tespit edilen 123 adet oto motor parçası ele geçirildi. Ele geçirilen oto parçalarının yaklaşık piyasa değerinin 90 milyon lira olduğu tespit edildi.
700 milyon lira değerinde kaçak altın ele geçirildi
Ülke genelinde ekipler tarafından gerçekleştirilen rutin kontroller esnasında ise piyasa değeri yaklaşık 700 milyon lira olan yaklaşık 364 kilogram kaçak altın ele geçirildi.
Operasyonlar neticesinde yaklaşık 922 milyon lira değerinde kaçaklık önlendi. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekipleri 4 İlde Operasyon Gerçekleştirdi - Son Dakika
Tekirdağ'da polis ekipleri tarafından kaçak sigaraya yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Operasyonda binlerce malzeme ele geçirilirken, 4 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Çorlu ve Saray ilçelerinde yapılan aramalarda, 320 bin adet dolu makaron, 4 bin adet gümrük kaçağı boş makaron, 50 kilo bandrolsüz tütün, 1475 adet kesilerek alınmış mükerrer kullanılacağı değerlendirilen TAPDK Bandrolü, 3 adet sigara sarma makinası ve 4 adet kompresör ele geçirildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş suçlarından aranan 41 kişiyi yakalayarak adliyeye sevk etti. Yakalanan şahıslardan 41'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Kocaeli'de gerçekleştirdiği 2 ayrı operasyonda yaklaşık 90 milyon TL değerinde kaçak oto parçası ele geçirdi. Ayrıca, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yılın ilk çeyreğinde yakalanan kaçak altın değerinin 700 milyon TL'yi bulduğu açıklandı.
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kent merkezinde belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda bir miktar uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 zanlı, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir demir fabrikasında 245 vatandaş 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesi kapsamında eğitim faaliyetine katıldı. Vatandaşlar, 'Narkotik Vaka Analiz Sistemi' (Narvas) ve 'Uyuma' uygulamaları hakkında bilgilendirildi. Güçlü bir toplum için uyuşturucu ile mücadele de etkin bir rolde bulunmanın önemi vurgulandı.
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Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada 2,47 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
Hatay'ın Defne İlçesi'ne bağlı Harbiye Mahallesi'nde bir trafoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangının ardından soğutma çalışmaları yapıldı.
Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde polis ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık ve benzeri olumsuz durumlar için dikkatli davranmaları konusunda broşürlü çalışma yaparak uyardı. İlçe Emniyet Amirliği sorumluluk bölgesinde, kadın destek uygulaması, mal varlığına karşı işlenen suçlar, telefon dolandırıcılığı konularıyla ilgili broşür dağıtılarak vatandaşlar bilgilendirildi. Ekipler, işlek noktalarda broşür dağıtarak vatandaşları bilinçlendirdi ve şüpheli gördükleri kişilere 112 Çağrı Merkezi'ni aramalarını istedi.
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