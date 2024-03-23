Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekipleri 4 İlde Operasyon Gerçekleştirdi

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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, 4 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, piyasa değeri yaklaşık 114 milyon lira olan 109 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, İstanbul, Kırklareli, Edirne ve Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda, piyasa değeri yaklaşık 114 milyon lira olan 109 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Kocaeli'de yapılan iki ayrı operasyonda yaklaşık 90 milyon lira değerinde kaçak oto parçası ele geçirilirken, yılın ilk çeyreğinde el konulan kaçak altının değeri ise 700 milyon lirayı buldu.

4 ilde 5 ayrı operasyon düzenlendi

İstanbul, Kırklareli, Edirne ve Van illerinde beş farklı operasyon düzenlendi. Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yapılan narkotik risk analizleri ve araç, yolcu kontrolleri kapsamında; Kapıköy, Dereköy, Kapıkule gümrük kapıları ve İstanbul'da havalimanında yapılan operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 80 milyon lira olan 60 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

4 bin 326 adet oto parçasına el konuldu

Kocaeli'de ise Türkiye'ye gelen iki konteynerden şüphelenen Gümrük Muhafaza ekipleri yapılan çalışmalar sonucunda çeşitli markalara ait orijinal olduğu belirlenen; 2 bin 776 adet hava yastığı, 19 adet ekran, 9 adet far, 106 adet gösterge paneli, 13 adet araç parçası ve bin 280 adet araç beyni olmak üzere toplamda 4 bin 203 adet oto parçası ele geçirilerek el konuldu. Kentte gerçekleştirilen ikinci operasyonda ise konteyner mercek altına alındı. Yapılan incelemeler sonucu yasal yükün içerisine gizlenmiş halde kullanılmış olduğu tespit edilen 123 adet oto motor parçası ele geçirildi. Ele geçirilen oto parçalarının yaklaşık piyasa değerinin 90 milyon lira olduğu tespit edildi.

700 milyon lira değerinde kaçak altın ele geçirildi

Ülke genelinde ekipler tarafından gerçekleştirilen rutin kontroller esnasında ise piyasa değeri yaklaşık 700 milyon lira olan yaklaşık 364 kilogram kaçak altın ele geçirildi.

Operasyonlar neticesinde yaklaşık 922 milyon lira değerinde kaçaklık önlendi. - ANKARA