Ticaret Bakanlığı zehir saçan oyuncaklar hakkında piyasadan toplatma kararı verdi

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın gıda skandallarına ilişkin ifşaları gündemdeyken Ticaret Bakanlığı da piyasadaki ürünleri mercek altına aldı.

Bakanlık, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nden yapılan incelemeler sonucu vatandaşların sağlığını etkileyecek ürünleri yayımlamaya devam ediyor. Listeye eklenen ürünlerin piyasaya arzı yasaklandı, piyasada olan ürünler için ise toplatma kararı verildi.

İŞTE O ÜRÜNLER VE GÜVENSİZLİK NEDENLERİ:

MODEL/ SERİ NO/ PARTİ NO: Yarış Arabası Desenli Mavili Kırmızılı

ÜRÜN TANIMI: Çocuk Saati

ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma

GÜVENSİZLİK NEDENİ: Toplam Kurşun Miktarının Limit Değerin Üstünde Olması

MARKA: Ks Games

MODEL/ SERİ NO/ PARTİ NO: (Barkod:8681842104044)

ÜRÜN TANIMI: Finding Dory Ks Games Marka/Model Okul Öncesi Mıknatıslı Oyuncak Olta Seti (Barkod:8681842104044)

ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma

GÜVENSİZLİK NEDENİ: Ürün Üzerinde Fonksiyonel Sivri Uçlar Bulunmakta, Germe Sonucunda Mıknatıs Kısmı Küçük Parça Oluşturmakta Ve Mıknatısın Manyetik Akı İndisi Limit Değerin Üzerinde.

MARKA: Dinosour Egg

MODEL/ SERİ NO/ PARTİ NO: T006

ÜRÜN TANIMI: Akkuzu Dinosour Egg-Growing Pet Suda Büyüyen Oyuncak T006 (Barkod:6524112560060)

ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma

GÜVENSİZLİK NEDENİ: Oyuncak Güvenliği-Kısım 1: Mekanik Ve Fiziksel Özellikler-Genel Kurallar- Madde 4.6 'A Göre Test Sonrası İlk 24 Saatte %71 Büyüme Oluşturduğu, Ürünün Kafa Kısmının 27.3 N 'Da Koptuğu Ve Germe İşleminde Küçük Parça Oluşturduğu İçin Güvensiz Bulunmuştur.

MODEL/ SERİ NO/ PARTİ NO: Hs-13377

ÜRÜN TANIMI: Elastik Yumuşak Kirpi Top

ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma

GÜVENSİZLİK NEDENİ: En 71-1 "Oyuncak Güvenliği – Bölüm 1: Mekanik Ve Fiziksel Özellikler" Kısmında, Kısım 4.24. Yoyo Topları: 'Kütlenin Elastik Katsayısına Oranı M/K < 2.2 Olmalıdır. Test Metot 8.37.2'Ye Göre M/K < 3,24 Olarak Ölçülmüştür'

ÜRÜN GRUBU: Beceri Geliştirme Oyuncakları

MARKA: Sevimli Balıkçı

MODEL/ SERİ NO/ PARTİ NO: 884-10

ÜRÜN TANIMI: Mıknatıslı Yakalama Oyuncakları

ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma

GÜVENSİZLİK NEDENİ: Ürünün 3 Yaş Altı Çocuklara Yönelik Tasarlanmasına Rağmen Etiketinde 3 Yaş Üstüne Uygun Olduğunun Belirtilmesi -Yapılan Mekanik Ve Fiziksel Testlerde Ayrılma, Kopma Ve Kırılma Sonucu Oluşan Parçaların Küçük Parça Silindirine Tamamen Sığması Göz Önüne Alındığında 3 Yaş Altı Çocuklarda Boğulma Tehlikesine Neden Olabileceği -Olta Ucundaki İpin Uzunluğunun Standarttaki Limit Değerin Üzerinde Olması Ve Dolaşma Potansiyeli Oluşturması

ÜRÜN GRUBU: Etkinlik Döşemeleri (Yere Serilen)

MARKA: Matrax

MODEL/ SERİ NO/ PARTİ NO: 33*33 Cm 7 Mm Meyveler Yer Karosu (Barkod No: 8695295003045)

ÜRÜN TANIMI: Matrax Marka- 33*33 Cm 7 Mm Meyveler Yer Karosu (Barkod No: 8695295003045)

ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma

GÜVENSİZLİK NEDENİ: En 71-1 "Oyuncak Güvenliği - Kısım 1: Mekanik Ve Fiziksel Özellikler Kısım 5: 36 Aylıktan Daha Küçük Çocuklar İçin Amaçlanan Oyuncaklar Açıklama: "Havuç Figürlü Parçanın Sap Kısmı 63,9 N'Da Koparak Küçük Parça Oluşmuştur."

ÜRÜN TANIMI: Seven Color Crystall Ball-Çok Renkli Suda Büyüyen Oyuncak

ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma

GÜVENSİZLİK NEDENİ: Ts En 71-1 Oyuncak Güvenliği - Mekanik Ve Fiziksel Özellikler Standardının Kısım 4.6'Da "24 Saat Sonrasında %50'Den Daha Fazla Büyüdüğü Gözlemlenmiştir." Kısım 5.1'De "Numune Orijinal Halde Küçük Parça Silindirine Girmiştir.".

ÜRÜN GRUBU: Kart Oyunları

MARKA: Süper Futbol 3D Item

MODEL/ SERİ NO/ PARTİ NO: 8697460360366

ÜRÜN TANIMI: Taso

ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma

GÜVENSİZLİK NEDENİ: Test Raporu Sonucunda Ürünün Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği Kapsamında Oyuncak Güvenliği Bölüm 1: Mekanik Ve Fiziksel Özellikler Kapsamında Bulunması Gereken "Uyarılar, İşaretlemeler Ve Kullanma Talimatları" Kontrolünden Ve Oyuncak Güvenliği Bölüm 3: Toksik Ağır Metaller Kontrolünden "Fitalat" Maddesinden "Kalır" Sonuç Almıştır. -Ürünün Üzerinde "Ce" İşareti Bulunmamaktadır.

ÜRÜN GRUBU: Renkli Kalemler

MARKA: Space

MODEL/ SERİ NO/ PARTİ NO: Xc-175 - Qb/T 2778

ÜRÜN TANIMI: High Lighter Fosforlu Kalem

ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma

GÜVENSİZLİK NEDENİ: Ürünün Test Raporunda; Ürünün Ts En 71-1 "Oyuncak Güvenliği-Bölüm 1: Mekanik Ve Fiziksel Özellikler" 7 Ve 7.2 Kısımlarından Ayrıca Fitalat Testinden Uygunsuz Bulunduğu, Ürün Ambalajı Üzerinde Yer Alan Etiket Üzerinde Ce Sembolünün Yer Almadığı Ve Ürün Ambalajı Üzerinde Yer Alan Etiketin Türkçe Olmadığı, Ürünün Mavi, Sarı, Mor Göz Baskılı Zemin Kısımlarının Kimyasalların Kaydı Değerlendirilmesi İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelikte Belirlenen Limit Değerlerin Üzerinde Fitalat İhtiva Ettiğinin Tespit Edildiği Görülmektedir.