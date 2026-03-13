Tır Şoförü Hüseyin Fırat Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Tır Şoförü Hüseyin Fırat Hayatını Kaybetti

Tır Şoförü Hüseyin Fırat Hayatını Kaybetti
13.03.2026 09:42
Afganistan dönüşünde füze saldırısında yaralanan tır şoförü Hüseyin Fırat, 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Afganistan dönüşünde İran'ın Tebriz şehrinde tırına füzenin şarapnel parçasının isabet etmesiyle yaralanan ve 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek vefat eden Hataylı tır şoförü Hüseyin Fırat'tan geriye sefere çıkmadan önce ailesine çiğ köfte yoğurduğu görüntüler kaldı. Hüseyin Fırat'tan gözyaşları içerisinde bahseden dayısı Mehmet Saçar, yeğeninin 5 yıl askeri personel olarak görev yaptığını ve 4 ay önce tır aldığını söyledi.

Reyhanlı ilçesi Bağlar Mahallesi'nde yaşayan 29 yaşındaki Hüseyin Fırat, askerlik mesleğini bıraktıktan sonra baba mesleği olan tır şoförlüğünü sürdürerek ekmek parasını kazanıyordu. İstanbul'dan aldığı yükle Afganistan'a doğru yola çıkan Fırat, dönüş yolunda İran'ın Tebriz şehrine geldiği esnada düşen füzenin şarapnel parçalarının tıra isabet etmesiyle ağır yaralandı. Ağır yaralanan tır şoförü Fırat, İran'ın Zencan Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Fırat, İran'da hastanede 6 gün süren hayat mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti. Bekar olan Fırat'ın 5 yıl askeri personel olarak görev yaptığı ve baba mesleği olan tır şoförlüğüne 4 ay önce borçla satın aldığı tırla başladığı öğrenildi. Afganistan'a yük götürmeden önce İstanbul'da ablasının evine misafir olan ve ailesine çiğ köfte yoğuran Fırat'ın o anlarıysa eniştesi Erol Maçin tarafından kaydedildi. Acı olayda can veren Fırat'tan geriye kalan neşe dolu anlarsa ailenin yüreğini dağlıyor.

"Askerliği bıraktıktan sonra tır aldı ve tırı alalı 4 ay olmuştu"

Hüseyin Fırat'ın dayısı dayısı Mehmet Saçar, yeğeninin cenazesinin cuma günü Türkiye'ye gelmesini beklediklerini belirtti. Desteklerinden dolayı devlet yetkililerine teşekkür ederek, "Yeğenim daha önce askeri personeldi ve 5 yıl görev yaptı. Askerliği bıraktıktan sonra tır aldı ve tırı alalı 4 ay olmuştu. Hayalleri vardı, borcunu bitirdikten sonra evlenecekti ama kısmet oldu. Yükünü Afganistan'a götürdü, Ankara'ya dönüş yolunda Zencan'ın orada tırına bomba isabet etti. 6 gün yoğun bakımda kaldı. Çıkacağını hayal ederek rabbime dua etmiştik ama olmadı. Acı haberini aldık. 2 günden beri cenazesini getirmeye uğraşıyoruz. Devletimiz sağ olsun. Devlet büyüklerimiz bizlerle ilgileniyorlar. Cenazemizi getirmeye çalışıyoruz, inşallah Cuma günü gelecek ve Cumartesi günü gömmeye çalışacağız. İsrail'in Rabbim bin belasını versin. Gencecik 29 yaşındaki çocuğumuza kıydı. Hayatını yaşamadan canını aldı. Savaştan etkilendik ve kız kardeşimin durumu çok kötü. Annesine Rabbim sabır versin. Savaşa karşı hayır diyoruz ve savaş istemiyoruz" dedi.

"Hoş bir şekilde misafir edip kendisine çiğ köfte yoğurtup, yolcu ettik ve gittikten sonra da bir daha haber alamadık"

Afganistan seferi öncesi genç tır şoförünün evlerinde misafir olduğunu ve kendilerine neşe içerisinde çiğ köfte yoğurduğunu ifade eden Fırat'ın ablasının eşi Erol Maçin, "İstanbul'da yükü yüklerken Hüseyin bize geldi, ağırladık kendisini. Hoş bir şekilde misafir edip kendisine çiğ köfte yoğurtup, yolcu ettik ve gittikten sonra da bir daha haber alamadık. Dönüşte Afganistan'dan gelirken İran'da katil İsrail'in bombalarına hedef oldu. Kendisi 6 gün yoğun bakımda kaldı ama tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hatta benden pantolon istemişti, arkadaşımdan gidip aldık ve onları giymek bile nasip olmadı" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

Afganistan, Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Tebriz, Yaşam, İran, Kaza, Son Dakika

10:10
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Tır Şoförü Hüseyin Fırat Hayatını Kaybetti
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.