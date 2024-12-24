Tırda 21 Kilo Kaçak Gümüş Takı Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tırda 21 Kilo Kaçak Gümüş Takı Ele Geçirildi

Geniş Video İzle

Edirne'de bir tırın yatak altına gizlenmiş 21 kilo gümüş takı gümrükte bulundu, soruşturma başlatıldı.

24.12.2024 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tırda yatak altına gizlenen 21 kilo kaçak gümüş takı yakalandı

EDİRNE - Edirne'de bulunan Kapıkule sınır kapısından çıkış yaparak Bulgaristan'ın Kaptan Andreevo sınır kapısına giriş yapan tır kabininin yatak altına gizlenen 21 kilo 27 gram gümüş takılar ele geçirildi.

Sırbistan plakalı Sırbistan uyruklu sürücü, Türkiye'den Bulgaristan üzerinden Sırbistan'a taşınan mallara ilişkin düzenli belgeleri gümrük yetkililerine sundu. Araç, detaylı bir gümrük kontrolü için seçildi ve bu sırada sürücü kabininde, yatağın altındaki özel olarak saklanmış bir yerde 78 paket beyaz metal takı bulundu.

Uzmanın yaptığı incelemede, yüzük, madalyon, bilezik, kolye, zincir ve küpelerden oluşan toplam ağırlığı 21 kilo 27 gram gümüş takılara el konulurken, Haskovo Bölge Savcılığı'nın denetimi altında soruşturmacı başlatıldı.

Tırda 21 Kilo Kaçak Gümüş Takı Ele Geçirildi
Kaynak: İHA

Kaçakçılık, 3-sayfa, Ekonomi, Edirne, Hukuk, Gümüş, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tırda 21 Kilo Kaçak Gümüş Takı Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:47 Mehmet Şimşek: Türkiye’de ciddi bir enflasyon ve hayat pahalılığı sorunu var Mehmet Şimşek: Türkiye'de ciddi bir enflasyon ve hayat pahalılığı sorunu var
10:53 Türkiye’den Suriye’ye dönüşlerde büyük artış Türkiye'den Suriye'ye dönüşlerde büyük artış
10:52 Cinsel ilişki, gasp, darp Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar Cinsel ilişki, gasp, darp! Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar
09:46 Balıkesir’de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler Balıkesir'de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler
09:30 Balıkesir’de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı
16:44 Haluk Levent apar topar hastaneye kaldırıldı Haluk Levent apar topar hastaneye kaldırıldı
16:40 Narin’in ailesinin gizli toplantı görüntüleri kriminal büroda Narin'in ailesinin gizli toplantı görüntüleri kriminal büroda
16:39 Yılın ilk gününde düzenlenecek Filistin eylemini Bilal Erdoğan açıkladı Yılın ilk gününde düzenlenecek Filistin eylemini Bilal Erdoğan açıkladı
16:12 Yunus Akgün, piyasa değerini 30’a katladı Yunus Akgün, piyasa değerini 30'a katladı
16:10 Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
16:10 Almanya’da Noel pazarını kana bulayan saldırgan 11 yıldır takipteymiş Almanya'da Noel pazarını kana bulayan saldırgan 11 yıldır takipteymiş
16:06 Vitor Pereira yeni kariyerine herkesi şoke ederek başladı Vitor Pereira yeni kariyerine herkesi şoke ederek başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 12:27:23. #1.12#
SON DAKİKA: Tırda 21 Kilo Kaçak Gümüş Takı Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.