İstanbul'un Pendik ilçesinde Kurnaköy gişelerde cumartesi günü 4 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından Mecidiye gişelerinde benzer bir kaza daha yaşandı.
Kuzey Marmara Otoyolu Mecidiye gişelerinde Özcan Tunalı idaresindeki 59 FG 562 plakalı tır ödeme yaparken gişelere doğru ilerleyen 34 HMN 436 plakalı hafif ticari araç tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın altına giren araç hurdaya döndü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan otomobil sürücüsü Cihat Duman'ın (31) hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tıra arkadan çarpan araç kullanılamaz hale gelirken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Tırın altına giren araçta bulunan Cihat D. olay yerinde yaşamını yitirdi. Hurdaya dönen araçtaki hız göstergesinin 130'da takılı kalması dikkat çekti.
Kuzey Marmara Otoyolu Mecidiye gişelerinde yaşanan kaza 5 Nisan Cumartesi günü Pendik'te yine gişelerde meydana gelen 4 kişinin öldüğü kazayı hatırlattı. Cumartesi günü meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetmişti. Kazada ölenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Zonguldak ve Düzce'ye gönderilmişti.
Son Dakika › 3.Sayfa › Tırın altında kağıt gibi ezilen aracın hız göstergesi dikkat çekti - Son Dakika
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