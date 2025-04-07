Tırın altında kağıt gibi ezilen aracın hız göstergesi dikkat çekti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tırın altında kağıt gibi ezilen aracın hız göstergesi dikkat çekti

Geniş Video İzle

Pendik'te Mecidiye gişelerinde, ödeme yapan tıra arkadan çarpan hafif ticari araçta bir kişi hayatını kaybetti. Hurdaya dönen araçta hız göstergesinin 130'da takılı kalması dikkat çekti.

07.04.2025 12:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Pendik ilçesinde Kurnaköy gişelerde cumartesi günü 4 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından Mecidiye gişelerinde benzer bir kaza daha yaşandı.

ARAÇ TIRIN ALTINDA KAĞIT GİBİ EZİLDİ

Kuzey Marmara Otoyolu Mecidiye gişelerinde Özcan Tunalı idaresindeki 59 FG 562 plakalı tır ödeme yaparken gişelere doğru ilerleyen 34 HMN 436 plakalı hafif ticari araç tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın altına giren araç hurdaya döndü.

Tırın altında kağıt gibi ezilen aracın hız göstergesi dikkat çekti

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan otomobil sürücüsü Cihat Duman'ın (31) hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tıra arkadan çarpan araç kullanılamaz hale gelirken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Tırın altında kağıt gibi ezilen aracın hız göstergesi dikkat çekti
Cihat Duman

HIZ GÖSTERGESİ 130'DA TAKILI KALDI

Tırın altına giren araçta bulunan Cihat D. olay yerinde yaşamını yitirdi. Hurdaya dönen araçtaki hız göstergesinin 130'da takılı kalması dikkat çekti.

Tırın altında kağıt gibi ezilen aracın hız göstergesi dikkat çekti

5 NİSAN'DAKİ KAZA 4 KİŞİYE MEZAR OLMUŞTU

Kuzey Marmara Otoyolu Mecidiye gişelerinde yaşanan kaza 5 Nisan Cumartesi günü Pendik'te yine gişelerde meydana gelen 4 kişinin öldüğü kazayı hatırlattı. Cumartesi günü meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetmişti. Kazada ölenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Zonguldak ve Düzce'ye gönderilmişti.

Tırın altında kağıt gibi ezilen aracın hız göstergesi dikkat çekti
Kaynak: DHA

Mecidiye, 3-sayfa, Pendik, Güncel, trafik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tırın altında kağıt gibi ezilen aracın hız göstergesi dikkat çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a: Adayımızı yanımızda sandığı önümüzde görmek istiyoruz Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Adayımızı yanımızda sandığı önümüzde görmek istiyoruz
Özgür Özel’in A takımı belli oldu Özgür Özel'in A takımı belli oldu
Jose Mourinho, Okan Buruk’un burnunu sıktığı Galatasaray derbisi sonrası ilk kez konuştu Jose Mourinho, Okan Buruk'un burnunu sıktığı Galatasaray derbisi sonrası ilk kez konuştu
İmamoğlu protestolarında tutuklanan Berkay Gezgin, Özgür Özel’in listesinde İmamoğlu protestolarında tutuklanan Berkay Gezgin, Özgür Özel'in listesinde
Fatih Tekke’den Fenerbahçe maçı öncesi itiraf: Bunu beklemiyorduk Fatih Tekke'den Fenerbahçe maçı öncesi itiraf: Bunu beklemiyorduk
Özgür Özel’den Mahmut Tanal’a süpriz görev PM listesinde yer aldı Özgür Özel'den Mahmut Tanal'a süpriz görev! PM listesinde yer aldı
Özel, anahtar listede 12 kişinin üstünü çizdi Özel, anahtar listede 12 kişinin üstünü çizdi
Sergen Yalçın’dan bomba şampiyonluk yorumu Sergen Yalçın'dan bomba şampiyonluk yorumu
İmamoğlu sorusu Bakan Tunç’u sinirlendirdi: Saçma sapan bir iddia İmamoğlu sorusu Bakan Tunç'u sinirlendirdi: Saçma sapan bir iddia
Trump’ın tarifeleri Borsa İstanbul ve altını da vurdu Trump'ın tarifeleri Borsa İstanbul ve altını da vurdu
Karısıyla yasak aşk yaşayan kuzenini sokak ortasında vurdu Karısıyla yasak aşk yaşayan kuzenini sokak ortasında vurdu

12:55 Sergen Yalçın’dan bomba şampiyonluk yorumu Sergen Yalçın'dan bomba şampiyonluk yorumu
12:18 İmamoğlu sorusu Bakan Tunç’u sinirlendirdi: Saçma sapan bir iddia İmamoğlu sorusu Bakan Tunç'u sinirlendirdi: Saçma sapan bir iddia
12:00 Trump’ın tarifeleri Borsa İstanbul ve altını da vurdu Trump'ın tarifeleri Borsa İstanbul ve altını da vurdu
09:57 Karısıyla yasak aşk yaşayan kuzenini sokak ortasında vurdu Karısıyla yasak aşk yaşayan kuzenini sokak ortasında vurdu
09:52 Akaryakıt fiyatları için çifte müjde geliyor Akaryakıt fiyatları için çifte müjde geliyor
19:16 İran’da Trump’a suikast tehdidi sonrası bakanlık harekete geçti İran'da Trump'a suikast tehdidi sonrası bakanlık harekete geçti
19:10 Özel, anahtar listede 12 kişinin üstünü çizdi Özel, anahtar listede 12 kişinin üstünü çizdi
19:06 Özgür Özel’den Mahmut Tanal’a süpriz görev PM listesinde yer aldı Özgür Özel'den Mahmut Tanal'a süpriz görev! PM listesinde yer aldı
18:37 Fatih Tekke’den Fenerbahçe maçı öncesi itiraf: Bunu beklemiyorduk Fatih Tekke'den Fenerbahçe maçı öncesi itiraf: Bunu beklemiyorduk
18:29 İmamoğlu protestolarında tutuklanan Berkay Gezgin, Özgür Özel’in listesinde İmamoğlu protestolarında tutuklanan Berkay Gezgin, Özgür Özel'in listesinde
18:10 Jose Mourinho, Okan Buruk’un burnunu sıktığı Galatasaray derbisi sonrası ilk kez konuştu Jose Mourinho, Okan Buruk'un burnunu sıktığı Galatasaray derbisi sonrası ilk kez konuştu
18:07 Özgür Özel’in A takımı belli oldu Özgür Özel'in A takımı belli oldu
18:00 Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a: Adayımızı yanımızda sandığı önümüzde görmek istiyoruz Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Adayımızı yanımızda sandığı önümüzde görmek istiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2025 13:11:49. #7.12#
SON DAKİKA: Tırın altında kağıt gibi ezilen aracın hız göstergesi dikkat çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement