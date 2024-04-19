Tırın çarptığı 15 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da Kişisel Verileri Ele Geçirmek Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak suçundan 4 yıl 9 ay hapis cezası bulunan bir şahıs jandarma tarafından yakalandı. Aranan şahıs, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı ve ceza infaz kurumuna teslim edildi.