Tırın çarptığı 15 yaşındaki genç hayatını kaybetti...Feci kaza kamerada
Oğlunun ölüm haberini alan baba fenalık geçirdi
Gözaltına alınan tır sürücüsü: "Aniden önüme fırladı, frene basıp direksiyonu kırdım ama olmadı"
ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde yola çıkan 15 yaşındaki gence tır çarptı. Ağır yaralanan genç hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamazken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Alanya-Antalya D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametine seyir halindeki Aykut Ulutaş'ın kullandığı 06 ESC 910 plaka 06 DSV 348 dorse plakalı tır, aniden yola çıkan 15 yaşındaki Hasan Türker İşbilir isimli gence çarptı. Ağır yaralanan ve 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Tır sürücüsü: "Aniden yola fırladı kurtaramadım"
Tur sürücüsü Aykut Ulutaş, köprülü kavşaktan indiği an aniden yola bir kişinin fırladığını, frene basıp direksiyonu kırmasına rağmen gence aracın çarpmasını engelleyemediğini söyledi.
Baba fenalık geçirdi
Manavgat Belediyesi Side Zabıta Amiri İbrahim İşbilir'in oğlu olan gencin ölüm haberi büyük üzüntü oluşturdu. Kazayı duyan yakınları Manavgat Devlet Hastanesine akın ederken fenalık geçiren baba müşahede altına alındı.
Kazanın ardından yolda trafik uzun süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken trafik ekiplerinin çalışmasını tamamlayarak tırın kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
Kaza sırasında gencin kulağından fırlayan kulaklık dikkatlerden kaçmazken, tır sürücüsü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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