Tokat Erbaa'da bir çocuğa dört köpek saldırdı, kamerada koşan kişi ve vatandaşlar var - Son Dakika
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Tokat Erbaa'da bir çocuğa dört köpek saldırdı, kamerada koşan kişi ve vatandaşlar var

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Tokat Erbaa\'da bir çocuğa dört köpek saldırdı, kamerada koşan kişi ve vatandaşlar var
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Tokat Erbaa\'da bir çocuğa dört köpek saldırdı, kamerada koşan kişi ve vatandaşlar var
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Tokat Erbaa'da Atatürk Caddesi'nde bir çocuk, pitbull, av köpeği ve ikisi süs köpeği olan dört köpeğin saldırısına uğradı. Güvenlik kamerası görüntülerinde saldırı noktasına koşan bir kişi ve bölgede toplanan vatandaşlar yer aldı.

Erbaa’da cadde üzerinde bulunan bir çocuk, 4 köpeğin saldırısına uğradı. Olay anına ilişkin görüntüler, bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

<a class='keyword-sd' href='/tokat/' title='Tokat'>Tokat</a> Erbaa'da bir çocuğa dört köpek saldırdı, kamerada koşan kişi ve vatandaşlar var

4 KÖPEK SALDIRDI

Olay, ilçe merkezindeki Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre caddede bulunan bir çocuğa, pitbull, av köpeği ve 2 süs köpeğinden oluşan 4 köpek saldırdı.

Tokat Erbaa'da bir çocuğa dört köpek saldırdı, kamerada koşan kişi ve vatandaşlar var

O ANLAR KAMERADA

Güvenlik kamerası görüntülerinde, olayın yaşandığı noktaya doğru koşan bir kişi ve ardından bölgede toplanan vatandaşlar yer aldı.

Kaynak: İHA
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