Tokat Erbaa\'da bir çocuğa dört köpek saldırdı, kamerada koşan kişi ve vatandaşlar var

Erbaa’da cadde üzerinde bulunan bir çocuk, 4 köpeğin saldırısına uğradı. Olay anına ilişkin görüntüler, bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

4 KÖPEK SALDIRDI

Olay, ilçe merkezindeki Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre caddede bulunan bir çocuğa, pitbull, av köpeği ve 2 süs köpeğinden oluşan 4 köpek saldırdı.

O ANLAR KAMERADA

Güvenlik kamerası görüntülerinde, olayın yaşandığı noktaya doğru koşan bir kişi ve ardından bölgede toplanan vatandaşlar yer aldı.