Tokat Erbaa'da su yükselince 4 arkadaşın otomobili kurtarılmaya çalışılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Tokat Erbaa'da su yükselince 4 arkadaşın otomobili kurtarılmaya çalışılıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Erbaa ilçesinde balık tutan 4 arkadaşın adaya bıraktığı otomobil, Kelkit Çayı'ndaki su seviyesi aniden yükselince suda kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç için kurtarma çalışması başlattı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde balık tutmak için Kelkit Çayı'na giden 4 arkadaşın adaya park ettiği otomobil, su seviyesinin aniden yükselmesi sonucu suyun içinde kaldı.

Amasya'nın Taşova ilçesinden Mustafa Kılıç ve üç arkadaşı, balık tutmak için Erbaa ilçesine gitti. Otomobillerini Kelkit Çayı'ndaki adaya park eden arkadaşlar, balık tutmak için suya girdi. Bir süre sonra su seviyesinin aniden yükselmesiyle park halindeki otomobil su içerisinde kaldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, otomobili kurtarmak için çalışma başlattı.

Balık tutmak için Taşova'dan geldiklerini belirten Mustafa Kılıç, "Su aniden çoğaldı. Arabamız orada kaldı. İtfaiyeci arkadaşlarımız geldi. Bir şekilde kurtaracağız. Otomobili bıraktığım yer yol değil, adaydı. Su bir anda çoğaldı" dedi.

Kaynak: İHA
3. SayfaİtfaiyeGüncelErbaaTokatYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Canlı yayında küstah Türkiye sözleri: Sahada anlayacakları şekilde karşılık veririz Canlı yayında küstah Türkiye sözleri: Sahada anlayacakları şekilde karşılık veririz
İşte Fenerbahçe’nin 1 numaralı hoca adayı İşte Fenerbahçe'nin 1 numaralı hoca adayı
Eski eş dehşeti İki çocuğunun annesini katledip son kurşunu kendine sıktı Eski eş dehşeti! İki çocuğunun annesini katledip son kurşunu kendine sıktı
Cuesta, Galatasaray’a geri dönüyor Cuesta, Galatasaray'a geri dönüyor
Asgari ücret ne kadar olacak İşte masadaki rakam Asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki rakam
Elektrikte devlet desteği düşürüldü 6,5 milyon aboneye zam göründü Elektrikte devlet desteği düşürüldü! 6,5 milyon aboneye zam göründü
18:36
Real Madridli futbolcunun eşi, 74 kişinin öldüğü tren kazasındaki faciadan dakikalarla kurtuldu
Real Madridli futbolcunun eşi, 74 kişinin öldüğü tren kazasındaki faciadan dakikalarla kurtuldu
18:25
Kulüplerimizi de ilgilendiriyor Afrika Uluslar Kupası için yeni karar
Kulüplerimizi de ilgilendiriyor! Afrika Uluslar Kupası için yeni karar
17:44
Beşiktaş’ın Hapoel Beer-Sheva maçını oynayacağı ülke belli oldu
Beşiktaş'ın Hapoel Beer-Sheva maçını oynayacağı ülke belli oldu
17:25
Sakarya Pamukova’da altyapı kazısında antik yazıtlı taş blok bulundu
Sakarya Pamukova'da altyapı kazısında antik yazıtlı taş blok bulundu
17:25
Beklenen haber yıllar sonra geldi Memurları ilgilendiren maaş kararı
Beklenen haber yıllar sonra geldi! Memurları ilgilendiren maaş kararı
16:43
Boşandığı eşini öldürdükten sonra intihar eden adamın cebinden not çıktı
Boşandığı eşini öldürdükten sonra intihar eden adamın cebinden not çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 18:49:08. #.0.3#
SON DAKİKA: Tokat Erbaa'da su yükselince 4 arkadaşın otomobili kurtarılmaya çalışılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android