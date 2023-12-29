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Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Tokat'ın Zile ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kavga sonrası hastaneye gelen aileler arasında da kavga çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tokat\'ın Zile ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
29.12.2023 - 15:50,  Güncelleme: 15:50
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Tokat'tın Zile ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet olan Yıldıztepe Köyü Muhtarı Hasan Özer Kabay (43) ile Salih Akarsu (22), öğle saatlerinde Zile ilçesi Selağzı kavşağında karşılaştı. Şahıslar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, olaya tarafların yakınları da dahil oldu. Kavgada Hasan Özer Kabay, Salih Akarsu, Ali Öztürk (22), Nihat Kabay (19) ve Kadir Özpolat yaralandı. Olay yerinde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bıçak darbesiyle yaralanan Kabay ile Akarsu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası Devlet Hastanesi'ne gelen iki ailenin bireyleri arasında da kavga çıktı. Polis ve jandarma ekipleri, kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Ekipler, hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İHA
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Hasan Özer, kavga, Tokat, Olaylar, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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