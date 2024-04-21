Tokat\'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

Düzce'de Durdurulan Tırda 10 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Düzce'de polis ekipleri tarafından durdurulan bir tırda yapılan denetimde, 10 düzensiz göçmen yakalandı. Tır sürücüsü ve bir yolcu gözaltına alındı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 2 şahıs tutuklama talebiyle adli makamlara sevk edildi. Yakalanan göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere Kocaeli'ye gönderildi.