Tokat'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
TOKAT - Tokat'ın Turhal ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'tan alınan bilgiye göre, Tokat'ın Turhal ilçesinde saat 15.03'te 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 12.4 kilometre derinliğinde meydana geldi. İlk belirlemelere göre sarsıntı herhangi olumsuz bir duruma yol açmadı.
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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında seyreden özel teknede yaralanan vatandaş Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.
Tokat'ın Turhal ilçesinde saat 15.03'te meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem, bir düğün salonunun çatısını yıktı. AFAD'ın verilerine göre deprem, 12.4 kilometre derinlikte gerçekleşti ve şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi.
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