Gece yarısı gizemli olay! Darp edilen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Gece yarısı gizemli olay! Darp edilen kadın hayatını kaybetti

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Gece yarısı gizemli olay! Darp edilen kadın hayatını kaybetti
30.05.2025 03:22
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Gece yarısı gizemli olay! Darp edilen kadın hayatını kaybetti
Haber Videosu

Tokat'ta gece saatlerinde trafik kazası ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler iki kişiyi yaralı halde bulup hastaneye götürdü. Hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden kadının vücudunda ve başında darp izleri olduğu tespit edildi. Diğer yaralı ise kız arkadaşıyla darp edildiklerin iddia ederken olayın aydınlatılması için çalışmalar sürüyor.

Tokat'ta gece saatlerinde yaşanan olay, polis ekiplerini harekete geçirdi. Edinilen bilgilere göre, olay 23.00 sıralarında Topçam Mahallesi Akşemsettin Caddesi üzerinde meydana geldi.

Gece yarısı gizemli olay! Darp edilen kadın hayatını kaybetti

KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Trafik kazası ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaralı halde bulunan Hatice Yalman ve M. K.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Hatice Yalman Tokat Devlet Hastanesi'ne, M. K. ise Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Hatice Yalman doktorların yaptığı bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gece yarısı gizemli olay! Darp edilen kadın hayatını kaybetti

DARP EDİLDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Hastanede yapılan ilk incelemelerde Hatice Yalman'ın vücudunda ve başında darp izleri olduğu tespit edildi. M. K. ise, kız arkadaşıyla birlikte darp edildiklerini iddia etti. Olayın ardından Tokat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı.

Gece yarısı gizemli olay! Darp edilen kadın hayatını kaybetti

ALKOL ŞİŞELERİ VE KAN İZLERİNE RASTLANDI

Yapılan araştırmada, yaralıların bulunduğu yerin yaklaşık 400 metre ilerisinde bulunan Hazine Deresi kenarında alkol şişeleri ve kan izlerine rastlandı. Çevredeki taşlar üzerinde de kan lekeleri tespit edilirken, olay yeri inceleme ekipleri detaylı çalışma yürüttü. Polis ekipleri, olayın aydınlatılması ve şüphelilerin tespiti için geniş çaplı inceleme başlattı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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