Tokat'ta kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı, mahalle sakinleri kasis istiyor - Son Dakika
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Tokat'ta kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı, mahalle sakinleri kasis istiyor

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Tokat\'ta kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı, mahalle sakinleri kasis istiyor
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Tokat\'ta kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı, mahalle sakinleri kasis istiyor
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Tokat'ın Güneşli Mahallesi'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada araçlardan biri tarlaya savrularak yan yattı, yaralanan 2 kişi ambulansla hastanelere kaldırıldı. Mahalle sakinleri bölgede 15 günde bir kaza yaşandığını belirterek kasis veya kavşak yapılmasını istedi.

Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada araçlardan biri tarlaya savrularak yan yattı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Güneşli Mahallesi 1850. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Y.Ö. yönetimindeki 60 AR 001 plakalı Opel marka otomobil ile A.Ş. idaresindeki 60 AIH 744 plakalı Peugeot marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri tarlaya savrularak yan yattı. Kazada otomobillerdeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Mahalle sakinlerinden Emin Aydın, "15 günde bir burada kaza oluyor. İlgililere de duyuruyoruz hız kesici kasis yapılması lazım. Sağlı sollu araba park ediliyor bu yapılmamalı. ya da kavşak yapılabilir. İlla ölümlü bir kaza olması mı gerekiyor" dedi.

Kaynak: İHA
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