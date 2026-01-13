Kediler üşümesin diye yakılan soba faciaya dönüştü: İki ev küle döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Kediler üşümesin diye yakılan soba faciaya dönüştü: İki ev küle döndü

Haberin Videosunu İzleyin
Kediler üşümesin diye yakılan soba faciaya dönüştü: İki ev küle döndü
13.01.2026 18:34  Güncelleme: 19:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kediler üşümesin diye yakılan soba faciaya dönüştü: İki ev küle döndü
Haber Videosu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kedileri korumak amacıyla yakılan sobadan çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kediler için yakılan sobadan çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.

KEDİLER ÜŞÜMESİN DİYE YAKTIKLARI SOBA YANGINA NEDEN OLDU

İddiaya göre, Erbaa ilçesi Gündoğdu Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yaşayan A.U. ve B.U. kardeşler, baktıkları kedilerin üşümemesi için evin müştemilatında soba yaktıktan sonra pazara gitti. Bir süre sonra sobadan çıkan alevler eve sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, bitişikte bulunan E.A.'nın evine de sıçradı.

Kediler üşümesin diye yakılan soba faciaya dönüştü: İki ev küle döndü

GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİLER

İhbar üzerine olay yerine Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu yangın, çevredeki diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. B.U., kedilerin kurtarılmasını gözyaşlarıyla izlerken kurtarılanları ise kucağından indirmedi. Yangın nedeniyle iki ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kediler üşümesin diye yakılan soba faciaya dönüştü: İki ev küle döndü
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, Güvenlik, 3-sayfa, İtfaiye, Erbaa, Tokat, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Kediler üşümesin diye yakılan soba faciaya dönüştü: İki ev küle döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sonda tüpüne meyve suyu koyup dilencilik yapan şahıs yakalandı Sonda tüpüne meyve suyu koyup dilencilik yapan şahıs yakalandı
Münevver Karabulut’un ailesine yeni yılda acı haber: Amcası ve yengesi trafik kazasında hayatını kaybetti Münevver Karabulut'un ailesine yeni yılda acı haber: Amcası ve yengesi trafik kazasında hayatını kaybetti
44 yaşındaki Volkan Demirel’den muhteşem röveşata golü 44 yaşındaki Volkan Demirel'den muhteşem röveşata golü
ABD Başkanı Trump, destek vermediği Venezuelalı muhalif lider Machado ile görüşecek ABD Başkanı Trump, destek vermediği Venezuelalı muhalif lider Machado ile görüşecek
Sarri, Guendouzi’nin satılmasına tepki gösterdi: Ondan daha iyisi 80 milyon euro Sarri, Guendouzi'nin satılmasına tepki gösterdi: Ondan daha iyisi 80 milyon euro
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan acil olarak hastaneye kaldırıldı Ünlü oyuncu Ufuk Özkan acil olarak hastaneye kaldırıldı
ABD’deki hapishanede çıkan kavgada 3 mahkum hayatını kaybetti ABD'deki hapishanede çıkan kavgada 3 mahkum hayatını kaybetti
Kız kavgasında 4 yerinden bıçaklanan genç ağır yaralandı Kız kavgasında 4 yerinden bıçaklanan genç ağır yaralandı
Stefan Kuntz’a cinsel taciz suçlaması Hamburg iddiaları doğruladı Stefan Kuntz'a cinsel taciz suçlaması! Hamburg iddiaları doğruladı

19:27
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
19:21
Guendouzi’yi İstanbul’a getiren uçağın pilotu Fenerbahçe’nin yeni transferini açıkladı
Guendouzi'yi İstanbul'a getiren uçağın pilotu Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı
18:31
Zor tuttular Burak Yılmaz hakeme saldırmaya kalktı
Zor tuttular! Burak Yılmaz hakeme saldırmaya kalktı
17:57
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
17:48
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda
17:44
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
16:43
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki
16:36
Karadeniz’de sıcak saatler: Yunanistan’a ait tankerler vuruldu
Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu
15:50
Kocasını öldüren Aysel konuştu, mahkeme salonu buz kesti
Kocasını öldüren Aysel konuştu, mahkeme salonu buz kesti
14:46
Kayıp Mihriban’ın cesedi ormanda bulundu Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm
Kayıp Mihriban'ın cesedi ormanda bulundu! Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 19:36:43. #7.11#
SON DAKİKA: Kediler üşümesin diye yakılan soba faciaya dönüştü: İki ev küle döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.