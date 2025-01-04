Tokat\'ta Trafik Kazasında 3 Yaralı

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Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen kazada Fiat Tofaş marka araç hurda yığınına dönerken 3 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde D-100 karayolunda meydana geldi. İddiaya göre B. A. (26) yönetimindeki 60 AFC 150 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, Cemil Meriç Caddesi D-100 kara yolunda A. F. D.l (21) yönetimindeki 60 FK 312 plakalı Honda marka otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü ile yanındaki E.K. (22) ve B. Ş. (28) yaralandı. Otomobilde sıkışan 3 kişi, Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı duyan yaralıların yakınları kaza yarine gelerek sinir krizi geçirdi. Kaza anı bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca görüntülendi. - TOKAT