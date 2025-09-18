Trabzon'da alışveriş merkezinde yangın çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Trabzon'da alışveriş merkezinde yangın çıktı

Haberin Videosunu İzleyin
Trabzon\'da alışveriş merkezinde yangın çıktı
18.09.2025 09:35  Güncelleme: 09:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Trabzon\'da alışveriş merkezinde yangın çıktı
Haber Videosu

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Deppo isimli alışveriş merkezinin depo kısmında sabah saatlerinde çıkan yangın nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinin Darıca mahallesinde Deppo' isimli alışveriş merkezinde yangın çıktı. Yoğun duman kütlesinin oluştuğu yangın nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak veriliyor. Alınan bilgiye göre, sabah saat 08.15 sıralarında Darıca mahallesindeki 'Deppo' isimli alışveriş merkezinin depo kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Trabzon'da AVM'de yangın: Gökyüzünü siyah duman kapladı

KARADENİZ SAHİL YOLU'NDA ULAŞIM TEK ŞERİTTEN SAĞLANIYOR

Yangın nedeniyle yoğun siyah dumanlar gökyüzünü kaplarken, yangına Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak verilirken, yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA

Karadeniz Sahil Yolu, Acil Durum, Alışveriş, Güvenlik, Akçaabat, trabzon, İtfaiye, 3-sayfa, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Trabzon'da alışveriş merkezinde yangın çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihal Candan’ın annesinden mezar başında yürek yakan sözler Nihal Candan'ın annesinden mezar başında yürek yakan sözler
Kız kaçırma sonrası kayıplara karışan kuzenler davasında 5 tutuklama daha Kız kaçırma sonrası kayıplara karışan kuzenler davasında 5 tutuklama daha
Mourinho’nun Benfica ile anlaştığını duyan Ali Koç tek cümle edebildi Mourinho'nun Benfica ile anlaştığını duyan Ali Koç tek cümle edebildi
Yerin 150 metre altında 6 saat kalıyorlar: Nedeni de hayli enteresan Yerin 150 metre altında 6 saat kalıyorlar: Nedeni de hayli enteresan
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın temel atma töreninde firma yetkilisini terlettiği anlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temel atma töreninde firma yetkilisini terlettiği anlar
Tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı Tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı
Trump ölümden döndü Başkanlık uçağı az daha yolcu uçağıyla çarpışıyordu Trump ölümden döndü! Başkanlık uçağı az daha yolcu uçağıyla çarpışıyordu
Serdal Adalı: Toplam maliyetleri 85 milyon euro Serdal Adalı: Toplam maliyetleri 85 milyon euro
Hapishanede isyan Yataklar ateşe verildi, 5 mahkum feci şekilde can verdi Hapishanede isyan! Yataklar ateşe verildi, 5 mahkum feci şekilde can verdi

13:08
Spor gündemi alev aldı Ali Koç’tan TFF’ye çıkarma
Spor gündemi alev aldı! Ali Koç'tan TFF'ye çıkarma
12:40
Mabel Matiz tartışması Bakanlık erişim engeli getirdi, Destici el yükseltti: Tutuklansın
Mabel Matiz tartışması! Bakanlık erişim engeli getirdi, Destici el yükseltti: Tutuklansın
11:55
İtirafçı Aziz İhsan Aktaş: İmamoğlu ile Rıza Akpolat birbirlerini ihbar etti
İtirafçı Aziz İhsan Aktaş: İmamoğlu ile Rıza Akpolat birbirlerini ihbar etti
11:54
Hayranından şaşırtan not Burcu Özberk’e yapılan yorum tepki çekti
Hayranından şaşırtan not! Burcu Özberk'e yapılan yorum tepki çekti
11:39
Şok üstüne şok Osimhen’den Galatasaray’a kötü bir haber daha
Şok üstüne şok! Osimhen'den Galatasaray'a kötü bir haber daha
11:27
Ne Türkiye ne de İran: İşte İsrail’den en çok nefret eden ülke
Ne Türkiye ne de İran: İşte İsrail'den en çok nefret eden ülke
11:11
Kadın müşterinin evine giren kurye, adli kontrolle serbest bırakıldı
Kadın müşterinin evine giren kurye, adli kontrolle serbest bırakıldı
10:59
“Kartımı unuttum“ yalanıyla hesabı ödemeden kaçtı
"Kartımı unuttum" yalanıyla hesabı ödemeden kaçtı
10:57
Kabine’ye yeni koltuk geliyor Afet Bakanlığı için çalışmalar başladı
Kabine'ye yeni koltuk geliyor! Afet Bakanlığı için çalışmalar başladı
10:57
Kız yurduna tadilat için gelen işçilerin yaptıkları mide bulandırdı: Sütyenlerin içine...
Kız yurduna tadilat için gelen işçilerin yaptıkları mide bulandırdı: Sütyenlerin içine...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 13:39:57. #7.12#
SON DAKİKA: Trabzon'da alışveriş merkezinde yangın çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.