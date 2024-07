3.Sayfa

Trabzon'da Fatih Devlet Hastanesi Acil Servisine doktoru darp eden 2 şahıs serbest bırakıldı.

Olay, Fatih Devlet Hastanesi Acil Servisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün gündüz saatlerinde hastaneye başvuran S.N.K. isimli kadın hasta, tedavisinin ardından hastaneden ayrıldı. Akşam saatlerinde, hasta ve yanındaki A.S. ve M.Y. doktordan rapor almak için yeniden hastaneye geldi. Acilde görevli nöbetçi doktor M.Y., gerekli görmeyerek istedikleri raporu vermeyince taraflar arasında tartışma çıktı. Doktor M.Y., hasta ve hasta yakını tarafından darbedilirken, hasta yakınının motosiklet kaskıyla vurduğu doktorun diz kapağı kırıldı. Güvenlik görevlilerinin ve polis ekiplerinin müdahalesiyle hasta ve hasta yakını gözaltına alınırken, gözaltına alınan şahısların serbest bırakıldığı belirtildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı: "A.S.'nin serbest bırakılmasına yönelik verilen karara Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz edilecektir"

Konuyla ilgili Trabzon Cumhuriyrt Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, "05.07.2024 günü saat 21.00 sıralarında ilimiz Ortahisar ilçesinde bulunan Fatih Devlet Hastanesinde doktor olarak görev yapan M.Y.'nin kasten yaralanması olayıyla ilgili olarak; olay günü S.N.K. (20) adlı bayan bir şahsın, doktor M.Y. tarafından hastanede yapılan muayenesi sonrasında S.N.K. ve yanında bulunan erkek arkadaşı A.S. (20) 'nin doktor M.Y. ile tartıştığı ve sonrasında A.S.'nin doktor M.Y.'yi kasten yaraladığı olay neticesinde, şüpheliler A.S. ve S.N.K. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda emniyet ekiplerince gözaltına alınmışlardır. Şüpheli S.N.K. kollukta alınan ifadesi sonrasında serbest bırakılmıştır. Şüpheli A.S. ise Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan ifadesi sonrasında tutuklama istemiyle Trabzon Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş ve hakimlikçe yapılan sorgusu sonucunda A.S. serbest bırakılmıştır. A.S.'nin serbest bırakılmasına yönelik verilen karara Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz edilecektir" ifadelerine yer verildi. - TRABZON