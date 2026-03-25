Trabzon\'da Fındık Fabrikasında Yangın

Trabzon'da fındık fabrikasında çıkan yangın büyüyerek bütün binayı sararken, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Arsin ilçesinde bulunan Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Cirav isimli fındık fabrikasında yangın çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangın kısa sürede büyürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Henüz kontrol altına alınamayan yangın büyüyerek bütün binayı sardı. Geceyi aydınlatan alevleri kontrol altına almaya çalışan ekiplerin çalışmaları sürüyor. - TRABZON