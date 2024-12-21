Trafik Cezasından \'Platin\' İle Kurtulamadı

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Trafik cezasından kurtulmak için ayağımda "platin var" savunması

ADANA - Adana'da üst geçidi kullanmayarak trafiği tehlikeye sokup karşıya geçmeye çalışan kişi ceza yememek için polise ayağımda "platin var" savunması yaptı ancak cezadan kurtulamadı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, karayollarında üst geçitleri kullanmayıp yoldan karşıya geçerek trafiği tehlikeye düşüren yayalara yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmada 23 kişiye toplamda 15 bin 870 TL para cezası uygulandı.

"Platinim var"

Üst geçide çıkmak yerine karayolundan trafiği tehlikeye sokup canını da hiçe sayarak geçen İrfan G.'yi kaldırımda bekleyen trafik polisi karşıladı. Trafik polisi, İrfan G.'ye üst geçidi kullanmadığını ve yayaların geçmesi yasak olan yerden geçtiği için cezai işlem uygulanacağını anlattı. İrfan G. ise cezadan kurtulmak için polise "Çıkamıyorum, ayağımda platin var" savunması yaptı. Polis İrfan G.'yi yaya geçidinde yürütüp bir aksaması olup olmadığına baktı. Ardından ise İrfan G.'ye cezai işlem uyguladı.