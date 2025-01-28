Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Adliye Personeline Veda - Son Dakika
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Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Adliye Personeline Veda

Karabük'te trafik kazasında ağır yaralanan Aydın Takıcak, 53 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

28.01.2025 22:04
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Trafik kazası sonrası 53 günlük yaşam savaşını kaybetti

Kazada ağır yaralanan Adliye personeline mesai arkadaşlarından gözü yaşlı veda

KARABÜK - Karabük'te geçtiğimiz yıl 5 Aralık'ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan otomobil sürücü 53 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Köpeğe çarpmamak için şerit değiştiren otomobilin sebebiyet verdiği kaza sonucu ağır yaralanan ve ekipler tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Karabük Adliye personeli Aydın Takıcak tedavi gördüğü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün gece hayatını kaybetti.

Evli ve 2 çocuk babası Aydın Takıcak'ın cenazesi hastane morgundan alınarak Karabük Adliyesi'ne getirildi. 3 yıldır görev yaptığı Adliye binası önünde Takıcak için düzenlenen törene Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Adalet Komisyonu ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Aynur Çelik, Baro Başkanı Av. Emrah Köklü, Hakim, Savcı, Avukat ve adliye personelleri katıldı.

Törende konuşan Başsavcı Akman, Adliyenin kıymetli ve değerli bir personeli kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını ifade ederek, " İlk yanıma hayırlı olsuna geldiğinde, bende derin bir etki bırakmıştı. Özgüveni, çalışkanlığı, gayreti ve ahlakı bizlerde geriye çok güzel izler bıraktı. Kederli ailesine ve adalet personelimize sabırlar diliyorum. Eşi ve çocukları bizlere emanet." dedi.

Adalet Komisyonu ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Aynur Çelik ise, sözün bittiği yer ve anda olduklarını belirterek, " Konuşmak zor gerçekten. Ölüm bize ibretlik yüzünü bir kez daha gösterdi. Bütün telaşlarımızın, hırslarımızın, önceliklerimizin ne kadar anlamsız ve boş olduğunu bir kez daha anladık, Aydın kardeşimizin aramızdan ayrılmasıyla. Aydın kardeşimiz bizim kata görev yapıyordu ve ölüm hepimizi etkiledi" ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından helallik alınıp dualar edildikten sonra Aydın Takıcak'ın cenazesi Yenice ilçesine gönderildi.

"Olay"

Kaza,5 Aralık 2024 akşamı Karabük-Yenice karayolu Kahyalar köyü mevkiinde meydana gelmişti. Karabük istikametine seyir halinde olan Ufuk B. idaresindeki 34 KBV 884 plakalı Fiat marka otomobil, yola çıkan köpeğe çarpmamak için şerit değiştirince karşı istikametten gelen Aydın Takıcak. idaresindeki 78 AAN 749 plakalı Toyota marka araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Aydın Takıcak ile yanında bulunan Akın Ç. ve Alaattin D. ile diğer otomobil sürücüsü Ufuk B. yaralandı. Kaza sonra otomobilde sıkışan Aydın Takıcak ve Akın Ç. itfaiye ve AFAD ekiplerinin uzun çabaları sonucu sıkıştıkları yerden kurtarılmıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Adliye Personeline Veda - Son Dakika

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