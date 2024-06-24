Trafikte araç kullanan çocuğun babasına 12 bin 977 TL para cezası - Son Dakika
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Trafikte araç kullanan çocuğun babasına 12 bin 977 TL para cezası

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İstanbul Beylikdüzü'nde trafikte araç kullanan 12 yaşındaki çocuğun babasına 12 bin 977 TL cezai işlem uygulandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yayınlanan 'Beylikdüzü'nde çocuk sürücü' başlıklı videoyu incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda, olayın Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda gerçekleştiği ve aracı kullanan çocuğun 11 yaşında olduğu tespit edildi. Aracı kullandıran kişinin ise çocuğun babası M.E.S. olduğu belirlendi. M.E.S. hakkında 'Ehliyetsiz kişiye araç kullandırmak' suçundan 12 bin 977 TL para cezası kesildi.

24.06.2024 19:34
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Trafikte araç kullanan çocuğun babasına 12 bin 977 TL para cezası

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde trafikte araç kullanan 12 yaşındaki çocuğun babasına 12 bin 977 TL cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri sosyal medya platformlarında "Beylikdüzü'nde çocuk sürücü" başlığıyla yayınlanan video içeriği ile ilgili olarak inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde olay yerinin Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı olduğu ve aracı kullanan yaşı küçük şahsın 11 yaşında olduğu belirlenmiş, aracı kullandıran şahsın da yaşı küçük şahsın babası M.E.S. olduğu tespit edildi. Araç sahibi M.E.S. hakkında "Ehliyetsiz kişiye araç kullandırmak" suçundan 12 bin 977 TL cezai işlem uygulandı.

Trafikte araç kullanan çocuğun babasına 12 bin 977 TL para cezası
Kaynak: İHA

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