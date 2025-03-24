Bu kadarına da pes! Trafikte hayrete düşüren görüntü - Son Dakika
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3.Sayfa

Bu kadarına da pes! Trafikte hayrete düşüren görüntü

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BURSA'da cipiyle yoğun trafikte şerit değiştirmek isteyen sürücü, kendisini uyaran başka bir kadın sürücünün otomobiline oyuncak skuter ile saldırdı. O anlar cep telefonu ile görüntülendi.

24.03.2025 11:05
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Merkez Osmangazi ilçesi Mudanya karayolunda meydana gelen olayda Bursa yönüne giden sürücü, kullandığı 16 GD 125 plakalı cipi ile iddiaya göre yoğun trafikte şerit değiştirip araçların arasına girmeye çalıştı. Bu sırada otomobiliyle aynı şeritte ilerleyen kadın sürücü, cip sürücüsünü uyardı.

BAGAJDAN SKUTER'İ ÇIKARIP SALDIRDI

Uyarıya sinirlenen sürücü, cipten inip otomobile yumruk attı, ardından da aracının bagajından aldığı oyuncak skuter ile vurdu. O anlar, saldırıya uğrayan kadın sürücü tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

İşte o anlardan kareler;

Trafikte kendisini uyaran sürücünün aracına saldırdı
Trafikte kendisini uyaran sürücünün aracına saldırdı
Trafikte kendisini uyaran sürücünün aracına saldırdı
Bu kadarına da pes! Trafikte hayrete düşüren görüntü

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Son Dakika 3.Sayfa Bu kadarına da pes! Trafikte hayrete düşüren görüntü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Fahri Sağgül:
    Hani saldırı için araçtan inilmeyecekti cezası çok ağır olacaktı bakalım bu bayan maganda ne kadar ceza alacak takipteyiz. 286 5 Yanıtla
  • murat özdemir:
    Her maganda erkeğin hayalinde yatan kadın modeli bu sanırım. 146 6 Yanıtla
  • My Way:
    O ince zarif kadınlarımız ne ara bu hale geldiler yahu 116 4 Yanıtla
  • emre123456789:
    kadınlara geçmiyor o kanun galiba kiyametlmi mübarek gün 71 4 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Kadına erkeklik rolü verildikçe ne kadınlarımız mutlu olabiliyor ne erkeklerimiz ne de çocuklarımız. 69 2 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    ptk yanıyor ondan ateşi 33 13 Yanıtla
    aragorn:
    İTİNA İLE SÖNDÜREBİLİRİM 0 0
    aragorn:
    BELLİ ZATEN BOMBA GİBİ MAŞALLAH 0 0
  • Yusuf Naz:
    Yazıklar olsun sizin gibi insanlara fırsat vermesin. 29 0 Yanıtla
  • aragorn:
    ATEŞLİ PİLİÇ 12 1 Yanıtla
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