Bu kadarına da pes! Trafikte hayrete düşüren görüntü

Merkez Osmangazi ilçesi Mudanya karayolunda meydana gelen olayda Bursa yönüne giden sürücü, kullandığı 16 GD 125 plakalı cipi ile iddiaya göre yoğun trafikte şerit değiştirip araçların arasına girmeye çalıştı. Bu sırada otomobiliyle aynı şeritte ilerleyen kadın sürücü, cip sürücüsünü uyardı.

BAGAJDAN SKUTER'İ ÇIKARIP SALDIRDI

Uyarıya sinirlenen sürücü, cipten inip otomobile yumruk attı, ardından da aracının bagajından aldığı oyuncak skuter ile vurdu. O anlar, saldırıya uğrayan kadın sürücü tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

İşte o anlardan kareler;