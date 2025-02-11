Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü - Son Dakika
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Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü

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İstanbul Büyükçekmece'de park yerinden çıkarken arkasından geçen kadına hafif şekilde çarpan aracın içindeki 60 yaşındaki Numan Kol 2 kişi tarafından darp edildi. Atılan tokatların etkisi ile yere sert düşen adam, iddiaya göre kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Panikleyen katil zanlısı Kol'u kalp masajıyla hayata döndürmeye çalıştı.

11.02.2025 17:12  Güncelleme: 17:24
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İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde Numan Kol ve yeğeni Reşat Akkol, Beykent Metrobüs Durağı yanındaki akaryakıt istasyonu içerisinde bulunan pastaneye girdi. Buradan ayrılmak için araca binen Kol'un, araçla geri manevra yaparken Şevval K. isimli kadına hafif şekilde çarptı.

TOKATLARIN ETKİSİYLE YERE DÜŞTÜ

Duruma öfkelenen kadının yakını N.Y. aracın yolcu koltuğunda oturan Numan Kol'un camını yumrukladı ve kendisini sakinleştirmek için aşağıya inen Kol'a tokat attı. Yediği tokatların etkisiyle Kol, sert şekilde yere düştü.

Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü

KALP MASAJI YAPTI

Numan Kol'a saldıran N.Y. panik içerisinde kalp krizi geçirdiği iddia edilen Kol'a kalp masajı yaptı. Olay yerine çağrılan ambulans ile Beylikdüzü'ndeki özel bir hastaneye kaldırılan Kol, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. N.Y. ile kavgaya karışan H.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan N.Y. tutuklanırken, H.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"ÖLÜM SEBEBİ DARP OLABİLİR"

Kol'un aldığı darbeler sonucu kalp krizi geçirdiği iddia edilirken kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Kol'un memleketi Trabzon'da toprağa verileceği öğrenildi. Cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'nda bekleyen akrabası Recep Kol, "Ambulansta da kalp masajı yapılıyor ama fayda etmiyor ölüyor. Ölüm sebebi kalp krizi de olabilir darp da olabilir" dedi.

Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü
Kaynak: İHA

Büyükçekmece, Kalp Krizi, İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Çelikk:
    Yazık Olmuş İnsan Hayatı Bu Kadar Ucuz mu 138 0 Yanıtla
  • Filozof sn.:
    EGİTİMİ PAHALI BULANLAR CEHALETİN BEDELİNİ HESAPLASINLAR.aristo 108 3 Yanıtla
  • Apple User:
    arabada geri vites ikaz sistemi olsaydı bu durum yaşanmayacaktı , iki tarafa da yazık olmuş, suçlu eksik donanımlı araç imal eden ve buna izin verenlerdir kanaatimce. 12 92 Yanıtla
  • Mehmet null:
    kısas başka türlü ateş sönmez 83 2 Yanıtla
  • orko Şato:
    kisas sarttir,öldureni öldurmedikçe ateş sonmez 77 0 Yanıtla
  • Ferhat KAYA:
    35 yaşında kadar aklı olan bu ülkede durmaz insan hayati degersiz 2 67 Yanıtla
  • AHMET GEZER GEZER:
    Öfkeyle kalkan zararla oturur. 49 0 Yanıtla
  • Ozzz:
    başkalarının yüzünden hayatın gitti şimdi 22 22 Yanıtla
  • Sefer tolun:
    Yaoipqvqğınız Habere Bakın Başlıkta Tek Tokatla Yazıyo Sonrada İki kişi topladı tokatlarla öldü diyo 13 22 Yanıtla
  • islam Bulut null:
    başta 2 kişi yazıyorsun ortalarda 1 kişi yazıyor yalan mı doğru mu haber yaw 3 20 Yanıtla
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