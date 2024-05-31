Trafikten men edilen sahte plakalı ambulansla kaçak sigara ticareti polise takıldı - Son Dakika
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Trafikten men edilen sahte plakalı ambulansla kaçak sigara ticareti polise takıldı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde polisin durdurduğu ambulansta kaçak sigara ele geçirildi. Muğla'da bir şirket üzerine kayıtlı olan ambulansın trafikten men edildiği ve sahte plaka takıldığı belirlendi. Ambulansın şoförünün ise farklı suçlardan sabıkasının olduğu bildirildi.

31.05.2024 00:22
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Trafikten men edilen sahte plakalı ambulansla kaçak sigara ticareti polise takıldı

Gazipaşa'da polisin durdurduğu sahte plakalı ambulansta kaçak sigara ele geçirildi

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde polisin durdurduğu ambulansta kaçak sigara ele geçirildi. Muğla'da bir şirket üzerine kayıtlı olan ambulansın trafikten men edildiği ve sahte plaka takıldığı belirlendi. Ambulansın şoförünün ise farklı suçlardan sabıkasının olduğu bildirildi.

Olay, dün saat 16.45 sıralarında Gazipaşa'da yaşandı. Polis, Anamur istikametinden Alanya istikametine seyir halinde olan 01 FEF 37 plakalı ambulansı gelen ihbar üzerine durdurdu. Ambulans ve şoförü üzerinde incele yapan ekipler, ambulansa sahte plaka takıldığını, ambulansın sigortasız şekilde trafiğe çıkarıldığını tespit etti. Ayrıca ambulansın gerçek plakasının 34 EU 2282 olduğu, Muğla ili Milas ilçesinde hasta ve cenaze nakil işlemleri yapan bir şirket üzerine kayıtlı olduğu belirlendi. Sahte plaka takılıp, sigortasız şekilde trafiğe çıkarılan ambulansta arama yapan polis ekipleri, ambulansta kaçak sigara ele geçirdi.

Ambulans şoförü aranan şahıs çıktı

Ambulans şoförünün Genel Bilgi Taramasını yapan polis ekipleri, şahsın farklı suçlardan sabıkası olduğu belirledi. Ambulans şoförüne, sigortasız araç kullanma, kırmızı ışık ihaleli ile birlikte farklı ihlallerden 36 bin TL idari para cezası uygulandı. Arandığı suçlardan dolayı gözaltına alınan ambulans şoförü hakkında araca sahte plaka takmaktan dolayı resmi belgede sahtecilik suçundan adli işlem başlatıldı. Ambulans ise trafikten men edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Trafikten men edilen sahte plakalı ambulansla kaçak sigara ticareti polise takıldı - Son Dakika

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