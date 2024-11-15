Trambüsten Düşen Kollektör Çocuğu Yaraladı - Son Dakika
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Trambüsten Düşen Kollektör Çocuğu Yaraladı

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Malatya'da trambüsten düşen kollektör, kaldırımdaki çocuğun kafasına düşerek yaralanmasına neden oldu.

15.11.2024 20:15
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Trambüsten kopan kollektör çocuğu hastanelik etti

MALATYA - Malatya'da trambüsten kopan yaklaşık 5 kilogram ağırlığındaki kollektör kaldırımda annesi ile yürüyen küçük çocuğun kafasına düştü. Olayda yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Olay, 17.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Sarıcıoğlu Mahallesi Eski Şire Pazarı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede seyir halinde olan bir trambüsten henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yerinden çıkan yaklaşık 5 kilogram ağırlığındaki kollektör savrularak annesi ile kaldırımda yürüyen 10 yaşlarındaki B.K.D.'nin kafasına düştü.

Olayda küçük çocuk yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. B.K.D. ilk müdahalesinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Trambüsten Düşen Kollektör Çocuğu Yaraladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Trambüsten Düşen Kollektör Çocuğu Yaraladı - Son Dakika

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