ABD, Venezuela açıklarında bir tekneyi daha vurdu: 6 ölü
ABD, Venezuela açıklarında bir tekneyi daha vurdu: 6 ölü

14.10.2025 21:23  Güncelleme: 00:35
ABD, Venezuela açıklarında bir tekneyi daha vurdu: 6 ölü
Haber Videosu

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela açıklarında uyuşturucu kaçakçılığı yapıldığı iddia edilen bir tekneye saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırının kendi emriyle düzenlendiğini vurgulayan Trump, teknedeki 6 kişinin öldürüldüğünü, ABD askerlerinin ise zarar görmediğini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından, istihbarat raporlarına göre uyuşturucu taşıdığı belirtilen bir tekneye saldırı düzenlendiğine dair yazılı ve görsel detayları paylaştı.

ABD, VENEZUELA AÇIKLARINDA BİR TEKNEYİ DAHA VURDU

Trump, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in bu sabah ABD Güney Saha Komutanlığı görev alanında, Venezuela açıklarında, yabancı terör örgütleri ile bağlantılı uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir tekneye ölümcül kinetik saldırı emri ilettiğini belirtti.

ABD, Venezuela açıklarında bir tekneyi daha vurdu: 6 ölü

EMRİ BİZZAT KENDİ VERDİ

Saldırının kendi emriyle düzenlendiğini vurgulayan Trump, istihbarat verilerinin, söz konusu teknenin uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını, yasa dışı "narkoteröristler" ile bağlantılı olduğunu ve örgütün kullandığı bilinen bir güzergahta ilerlediğini doğruladığını aktardı.

6 KİŞİ ÖLDÜ

Saldırının uluslararası sularda düzenlendiğini belirten Trump, teknedeki 6 kişinin saldırıda hayatını kaybettiğini, ABD askerlerinin ise zarar görmediğini kaydetti. Trump, paylaştığı 33 saniyelik videoda, hızla seyreden bir tekneden, yapılan saldırı sonucunda alevler yükseldiği görüldü.

ABD, Venezuela açıklarında bir tekneyi daha vurdu: 6 ölü

KARAYİPLER'DEKİ HAREKETLİLİK

Trump'ın talimatıyla Karayipler bölgesine, Venezuela açıklarına bir denizaltı ile 7 savaş gemisinden oluşan bir deniz gücü gönderilmiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle hedef alması hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, yapılan saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

ABD, Venezuela açıklarında bir tekneyi daha vurdu: 6 ölü

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücü seferber ettiğini ve "herhangi bir saldırıyı püskürtmeye" hazır olduğunu açıklamıştı.

Bölgede konuşlanan ABD savaş gemileri, Venezuela'dan yola çıkan ve uyuşturucu taşıdığı öne sürülen 2 tekneyi farklı zamanlarda düzenlediği saldırılarla batırmıştı.

Kaynak: AA/ İHA

