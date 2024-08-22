TSK, Kızılcahamam\'daki yangınlara helikopter desteği sağlıyor

TSK, 2 helikopterle Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde çıkan yangınlarına karşı destek sağlıyor
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 2 helikopter ile Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde çıkan yangınlarına karşı destek sağlandığını açıkladı.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 2 helikopter ile destek sağlıyoruz" ifadelerine yer verildi.
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