Tüketiciler geçen yıl en çok "ayakkabı" için şikayetçi oldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tüketiciler geçen yıl en çok "ayakkabı" için şikayetçi oldu

Geniş Video İzle

Ticaret Bakanlığına 2024 yılında ulaşan tüketici şikayetlerinde ilk sırayı 100 bin 448 ile ayakkabıya yönelik şikayetler aldı. Kıyafet ve kredi kartı üyelik ücretleri de en çok şikayet edilen konular arasında yer aldı. Geçen yıl Bakanlığa ayıplı mal ve hizmetler, mesafeli sözleşmeler, ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar gibi konularda 146 bin 130 tüketici şikayeti başvurusu yapıldı.

14.03.2025 11:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığına geçen yıl ulaşan tüketici şikayetlerinde ilk sırayı 100 bin 448 ile ayakkabıya yönelik şikayetler alırken bunu kıyafet, kredi kartı üyelik ücretleri, cep telefonu, mobilya ve internet aboneliklerine ilişkin şikayetler izledi.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, tüketiciler, CİMER, e-Devlet, e-posta, yazılı başvuru gibi yöntemlerle pek çok konudaki şikayetlerini Ticaret Bakanlığına ulaştırıyor. Bu kapsamda, geçen yıl Bakanlığa ayıplı mal ve hizmetler, mesafeli sözleşmeler, ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar, garanti belgesi, satış sonrası hizmetler ve abonelik sözleşmeleri gibi konularda 146 bin 130 tüketici şikayeti başvurusu yapıldı. Geçen yıl tüketici hakem heyetlerine ise 755 bin 997 başvuru gelirken bunlardan 762 bin 100'ü karara bağlandı. Uyuşmazlığa konu ürünlerin değeri 7 milyar lirayı geçti.

EN ÇOK ŞİKAYET AYAKKABI İÇİN YAPILMIŞ

Yapılan başvurulara ürün ve hizmet bazında bakıldığında, en çok ayakkabı ürünlerine yönelik şikayette bulunulduğu görüldü. Söz konusu ürüne yönelik 100 bin 448 başvuru gelirken bunlar toplam şikayetlerin yaklaşık yüzde 13,2'sini oluşturdu. Ayakkabıyı, 36 bin 800 başvuruyla kıyafet, 36 bin 725 ile kredi kartı üyelik ücreti, 30 bin 959 ile cep telefonu, 29 bin 846 ile mobilya ve 28 bin 733 başvuruyla internet aboneliklerine yönelik şikayetler takip etti.

KURALLARI İHLAL EDEN FİRMALARA CEZA YAĞDI

Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatına bağlı ekipler denetim faaliyetlerine geçen yıl da hız kesmeden devam etti. Bu kapsamda, mesafeli sözleşmeler, abonelik sözleşmeleri, devre tatil, paket tur, garanti belgesi ve satış sonrası hizmetler gibi tüketicilerin taraf olduğu sözleşme ve uygulamalar konusunda vatandaşların ekonomik menfaatlerini olumsuz yönde etkileyen firmalara yönelik denetimler sonucu 3,7 milyar lirayı aşkın idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı. Aldatıcı ve yanıltıcı reklamlar ile haksız ticari uygulamalara ilişkin ise Reklam Kurulu 2024'te yaklaşık 277,7 milyon lira idari para cezası verdi. Bakanlığın sorumluluğunda bulunan tekstil, ayakkabı oyuncak, kırtasiye ve deterjan gibi ürünlerinin güvenli şekilde piyasaya arzı amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde geçen yıl 45 milyon liranın üzerinde idari para cezası uygulandı.

PASTANE VE FIRINLARA İLİŞKİN DE DENETİMLER YAPILDI

Ayrıca, başta fiyat etiketine ve lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunan iş yerlerinin tarife ve fiyat listelerine yönelik denetimlerde Bakanlığa bağlı ekipler 401 milyon liranın üzerinde idari para cezası kesti. Bakanlığa bağlı ekipler, şikayetler ve denetim faaliyetleri sonucu tüketicilerin sağlık, güvenlik ve ekonomik çıkarlarını tehlikeye attığı tespit edilen ürünlere yönelik geçen yıl toplam 4,5 milyar lira idari para cezası verdi.

GÜNDE 1000 ÇAĞRI CEVAPLANIYOR

Bakanlığın "Alo 175 Tüketici Danışma Hattı" da vatandaşların karşılaştıkları sorunlara çözüm yollarının sunulduğu ve uyuşmazlıklarının giderilmesi amacıyla başvuruların ilgili mercilere yönlendirildiği çağrı merkezi uygulaması olarak hizmet veriyor. Bu uygulamayla tüketicilerin kendilerine yönelik işlemler ve uygulamalardan doğabilecek tüm uyuşmazlıklarda haklarını çekinmeden arayabilmeleri amaçlanıyor. Günlük ortalama 1000 başvurunun cevaplandığı çağrı merkezinde, 2024'te 422 bin 784, Şubat 2025 itibarıyla da 75 bin 675 çağrıya cevap verildi.

"TÜKETİCİLERİMİZ DİKKATİ OLSUN"

Öte yandan, Bakanlık yetkilileri tüketicileri ürün satın alırken dikkatli olmaları konusunda uyardı. Buna göre, tatil sektöründe vatandaşların sıklıkla karşılaştığı sorunların başında, ücretsiz tatil kazanıldığı vaadiyle tatil tesislerine davet edilerek, burada yapılan pazarlama faaliyetleri sonucu sözleşme imzalamaya ikna edilmeleri geliyor. Bu yönde davet alan tüketicilerin tesise gitmeleri halinde kendilerine tanıtım ve satış yapılacağının bilincinde olmaları gerekiyor. Tüketicilerin, belirli bir standartta yenilenerek, garantili ve sertifikalı bir şekilde "yenilenmiş ürün" satın alırken Bakanlıkça yetkilendirilmiş yenileme merkezlerinin listesini ve bu firmalara verilen yetki belgelerini görüntülemeleri tavsiye ediliyor.

YETKİLİ SERVİS TAKLİTÇİLERİNE KARŞI ÖZEL ÖNLEM

Yetkili servis olmadığı halde bu izlenimi uyandıracak şekilde tanıtım yapan firmalar tarafından mağdur olmamak için Bakanlık tarafından oluşturulan "www.servis.gov.tr" adresinden erişilebilen servis bilgi sistemi üzerinden kullandıkları ürünlerin yetkili servis bilgilerine bakmak önem arz ediyor. Bakanlığın sorumluluğunda bulunan tekstil, ayakkabı, oyuncak, çocuk bakım gereçleri, deterjan, mobilya gibi ürünler tercih edilirken güvensiz ürün bilgi sistemindeki bildirimlerin incelenmesi, ürün üzerindeki uyarı ve talimatlara uyulması gerekiyor. e-Ticaret işlemlerini ifade eden mesafeli sözleşmelerde tüketicilerin alışveriş yapmadan önce ve alışveriş esnasında dikkat etmeleri önem taşıyor.

Tüketiciler geçen yıl en çok "ayakkabı" için şikayetçi oldu
Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, 3-sayfa, Finans, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tüketiciler geçen yıl en çok 'ayakkabı' için şikayetçi oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şinasi Yurtsever’in 18 yıllık eşi için söyledikleri yürek burktu Şinasi Yurtsever'in 18 yıllık eşi için söyledikleri yürek burktu
Para çektiği banka önünde düşerek başını çarpan kişi hayatını kaybetti Para çektiği banka önünde düşerek başını çarpan kişi hayatını kaybetti
Tüketiciler geçen yıl en çok “ayakkabı“ için şikayetçi oldu Tüketiciler geçen yıl en çok "ayakkabı" için şikayetçi oldu
Bütün Avrupa Fenerbahçe’yi konuşuyor Bütün Avrupa Fenerbahçe'yi konuşuyor
Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya büyük tepki Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya büyük tepki
Tamer Karadağlı bu kez kızıyla gündemde Katıldığı yarışmada ikinci oldu Tamer Karadağlı bu kez kızıyla gündemde! Katıldığı yarışmada ikinci oldu
Survivor’da büyük hata Fragman apar topar silindi Survivor'da büyük hata! Fragman apar topar silindi
Ev sahibi ve kiracılar dikkat Hepsi didik didik aranıyor Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Hepsi didik didik aranıyor
Sağlıkta büyük skandal Kanları yemek kuryeleri taşıdı, bazı örnekler kayboldu Sağlıkta büyük skandal! Kanları yemek kuryeleri taşıdı, bazı örnekler kayboldu
Vergi dairesinde vatandaşı isyan ettiren olay O anları kayda alıp paylaştı Vergi dairesinde vatandaşı isyan ettiren olay! O anları kayda alıp paylaştı
Gonca Vuslateri’den Tanyeli’ye: Hakkım helal olsun Gonca Vuslateri'den Tanyeli'ye: Hakkım helal olsun
Hamam böcekleri savaş ve afetlerde hayat kurtaracak Hamam böcekleri savaş ve afetlerde hayat kurtaracak
PFDK’dan Mourinho’ya ceza yok, Günay Güvenç’e 1 maç men PFDK'dan Mourinho'ya ceza yok, Günay Güvenç'e 1 maç men
Kamuya binlerce personel alınacak Hem de çoğu kadrolu Kamuya binlerce personel alınacak! Hem de çoğu kadrolu
Gelinliği giyip ’’Koca aranıyor’’ yazılı döviz ile sokağa çıktı Gelinliği giyip ''Koca aranıyor'' yazılı döviz ile sokağa çıktı

10:45 Sağlıkta büyük skandal Kanları yemek kuryeleri taşıdı, bazı örnekler kayboldu Sağlıkta büyük skandal! Kanları yemek kuryeleri taşıdı, bazı örnekler kayboldu
10:36 Vergi dairesinde vatandaşı isyan ettiren olay O anları kayda alıp paylaştı Vergi dairesinde vatandaşı isyan ettiren olay! O anları kayda alıp paylaştı
09:52 Zelenski: Putin, ateşkes teklifini reddetmeye hazırlanıyor Zelenski: Putin, ateşkes teklifini reddetmeye hazırlanıyor
09:49 Vefat eden Şinasi Yurtsever’in hastalığı neydi Her şey iki hafta önce başlamış Vefat eden Şinasi Yurtsever'in hastalığı neydi? Her şey iki hafta önce başlamış
17:35 Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek’in bonservisini belirledi Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek'in bonservisini belirledi
16:47 Türk medyasındaki dev satış onaylandı Türk medyasındaki dev satış onaylandı
16:27 Trump’tan AB’ye yüzde 200 gümrük vergisi uygulama tehdidi Trump'tan AB'ye yüzde 200 gümrük vergisi uygulama tehdidi
16:24 Kargo dükkanındaki para dolu kasayı böyle çaldılar Kargo dükkanındaki para dolu kasayı böyle çaldılar
16:24 Rangers maçı sonrası Fenerbahçe’de ayrılık Rangers maçı sonrası Fenerbahçe'de ayrılık
16:06 Milyonlarca emekliye müjdeli haber TBMM’den geldi Milyonlarca emekliye müjdeli haber TBMM'den geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2025 11:58:52. #7.13#
SON DAKİKA: Tüketiciler geçen yıl en çok "ayakkabı" için şikayetçi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.