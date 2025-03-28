Tunceli'de Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi - Son Dakika
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Tunceli'de Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi

Tunceli\'de Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi

Tunceli merkezli 9 ildeki operasyonda 43 milyon liralık dolandırıcılık çetesi yakalandı.

28.03.2025 10:41
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Tunceli İl Jandarma Komutanlığı tarafından Tunceli merkezli 9 ilde gerçekleştirilen operasyonda 43 milyon liralık dolandırıcılık ve para aklama çetesi çökertildi.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı, ülke genelinde yüksek kazanç vaadi ile vatandaşları dolandıran, dolandırıldıklarını anlayan mağdurlara ise baskı kurmak suretiyle mal varlıklarını yağmalayan, ayrıca suçtan elde ettikleri geliri aklayan organize suç örgütüne karşı harekete geçti. Aylar süren titiz takip ve istihbarat çalışmaları sonucunda N.Y. ve İ.A. liderliğinde 14 ilde faaliyet gösteren ulusal ölçekteki organize suç örgütü çökertildi. Tunceli merkezli İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Mersin, Bingöl, Batman, Bitlis ve Gaziantep'te 29 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Örgüt liderleri de dahil 25 şüphelinin yakalandığı operasyonla 28 faili meçhul olay aydınlatıldı. 37 banka hesabına el konulurken, 29 adet çeşitli bankalara ait banka kartı, 8 adet micro SD kart, 7 adet flaş bellek, 19 adet sim kart, 26 adet cep telefonu, 67 adet sahte heykel, 27 adet küp, 109 adet tabanca mermisi, 2 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.

29 kişilik organize suç örgütünün buldukları tarihi eserleri yurt dışında satarak yüksek kazanç elde edecekleri vaadiyle vatandaşlardan para talep ettikleri belirlendi. Örgütün sahte tarihi eser satma vaadiyle dolandırdıkları vatandaşları müteakiben baskı altına alarak malvarlıklarını yağmaladıkları tespit edildi. MASAK incelemesi sonucunda organize suç örgütünün elde ettiği 43 milyon liralık suç gelirini aklamaya çalıştığı ortaya çıkarıldı. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tunceli'de Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi - Son Dakika

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