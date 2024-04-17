Tunceli\'de esrarengiz ölüm! Gözaltı kararı verilen kadın doktordan şüpheli uyandıran sözler

Tunceli'de, olay önceki gün gece saatlerinde Ovacık ilçesi Kandolar Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında meydana geldi. Her ikisi de Ovacık Devlet Hastanesi'nde çalışan sağlık memuru Savaş Kazikoğlu (30) ile doktor sevgilisi Türkan B. (29), iddiaya göre birlikte oldukları sırada bulundukları binanın 2'nci kat balkonundan düştü.
Düşen 2 kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Ovacık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Savaş Kazikoğlu hayatını kaybetti; Tunceli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Türkan B.'nin vücudunda kırıklar oluştuğu belirlendi.
Ovacık Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında; olayın yaşandığı evde inceleme yapıldı. Fransız tipi balkon korkuluklarının kırıldığı tespit edilirken, evde yapılan aramada çok sayıda nörolojik hap ele geçirildi.
Psikolojik tedavi gören, daha önce intihar girişiminde bulunan Türkan B. ilk ifadesinde, "Savaş ile sevgiliydik. Akşam benim evimde buluştuk, alkol aldık. İlerleyen saatlerde alkolü fazla kaçırmışım. Savaş ile aramızda bir tartışma çıktı. Bir süre sonra salonun camını açarak balkona çıktım, aniden dengemi kaybettim ve düştüm. Sonra birinin daha yerde olduğunu gördüm. Savaş olduğunu fark ettim" dedi.
Tedavisi süren Türkan B. hakkında gözaltı kararı verilirken, hayatını kaybeden Savaş Kazikoğlu'nun ailesi de suç duyurusunda bulundu. Olaya ilişkin Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da "İlimiz Ovacık İlçe Devlet Hastanesi'nde memur olarak görev yapan çalışma arkadaşımız Savaş Kazikoğlu Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah'tan rahmet ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiasına baş sağlığı dileriz" denildi. Soruşturma sürüyor.
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