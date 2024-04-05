Amasya'nın Taşova ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179'uncu yıldönümü kutlandı.
10 Nisan 1845 tarihinde İstanbul'da kurulan Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179'uncu yıl dönümünün Ramazan Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle kutlamalar öne çekildi. Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179'uncu yıldönümü münasebeti ile Taşova Hükümet Konağı bahçesinde tören düzenlendi. Tören, İlçe Emniyet Müdürü Komiser Arif Çetin'in Atatürk büstüne çelenk bırakması ile başladı.
Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam eden törende kısa bir konuşma yapan Taşova İlçe Emniyet Müdürü Komiser Arif Çetin, polislerin 7 gün 24 saat esası üzerinden görevinin başında olduğunu belirterek, "Teşkilatımız halkımızın bize ihtiyaç duyduğu her yerde görevinin başında. Türkiye Cumhuriyeti'ne ve ülkemizin bölünmez bütünlüğüne karşı çıkabilecek terör örgütleri ile suç örgütlerine karşı bütün gücümüzle mücadele ettiğimiz gibi salgın ve doğal afetlerde polis en ön safta yerini her zaman alacaktır. Bu vatan uğruna canlarını feda etmiş şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, Türk Polis Teşkilatı'nın birer ferdi olarak manevi huzurunuzda saygı ile eğiliyoruz. Bu vesile ile onur ve şeref duyarak hizmet ettiğimiz Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümünü kutlar, siz değerli mesai arkadaşlarıma da başarılar dilerim" dedi.
Emniyet Müdürü Komiser Çetin, tören sonunda katılımcılara teşekkür ettikten sonra tebrikleri kabul için İlçe Emniyet Müdürlüğü makamına geçti. Törene Belediye Başkanı Ömer Özalp, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ömer Altun, muhtarlar, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve siyasi parti temsilcileri de katıldı. - AMASYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Amasya'da Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıldönümü kutlandı - Son Dakika
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