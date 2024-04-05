Amasya'da Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıldönümü kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Amasya'da Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıldönümü kutlandı

Amasya\'da Türk Polis Teşkilatı\'nın 179. kuruluş yıldönümü kutlandı

Amasya'nın Taşova ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179'uncu yıldönümü münasebetiyle tören düzenlendi. Törende İlçe Emniyet Müdürü Komiser Arif Çetin, polislerin görevinin başında olduklarını vurgulayarak, terör örgütleri ve suç örgütleriyle mücadele ettiklerini belirtti.

05.04.2024 14:27  Güncelleme: 14:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'nın Taşova ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179'uncu yıldönümü kutlandı.

10 Nisan 1845 tarihinde İstanbul'da kurulan Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179'uncu yıl dönümünün Ramazan Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle kutlamalar öne çekildi. Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179'uncu yıldönümü münasebeti ile Taşova Hükümet Konağı bahçesinde tören düzenlendi. Tören, İlçe Emniyet Müdürü Komiser Arif Çetin'in Atatürk büstüne çelenk bırakması ile başladı.

Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam eden törende kısa bir konuşma yapan Taşova İlçe Emniyet Müdürü Komiser Arif Çetin, polislerin 7 gün 24 saat esası üzerinden görevinin başında olduğunu belirterek, "Teşkilatımız halkımızın bize ihtiyaç duyduğu her yerde görevinin başında. Türkiye Cumhuriyeti'ne ve ülkemizin bölünmez bütünlüğüne karşı çıkabilecek terör örgütleri ile suç örgütlerine karşı bütün gücümüzle mücadele ettiğimiz gibi salgın ve doğal afetlerde polis en ön safta yerini her zaman alacaktır. Bu vatan uğruna canlarını feda etmiş şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, Türk Polis Teşkilatı'nın birer ferdi olarak manevi huzurunuzda saygı ile eğiliyoruz. Bu vesile ile onur ve şeref duyarak hizmet ettiğimiz Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümünü kutlar, siz değerli mesai arkadaşlarıma da başarılar dilerim" dedi.

Emniyet Müdürü Komiser Çetin, tören sonunda katılımcılara teşekkür ettikten sonra tebrikleri kabul için İlçe Emniyet Müdürlüğü makamına geçti. Törene Belediye Başkanı Ömer Özalp, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ömer Altun, muhtarlar, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve siyasi parti temsilcileri de katıldı. - AMASYA

Kaynak: İHA

Arif Çetin, Taşova, Amasya, Kamu, Güvenlik, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Amasya'da Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıldönümü kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:21 Şanlıurfa’da otomobil ile kamyon çarpıştı Çok sayıda ölü ve yaralı var Şanlıurfa'da otomobil ile kamyon çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
14:04 Türkiye, Avrupa’da konvansiyonel askeri ekipmanlara sınırlama getiren AKKA’yı askıya aldı Türkiye, Avrupa'da konvansiyonel askeri ekipmanlara sınırlama getiren AKKA'yı askıya aldı
12:39 Abdullah Zeydan mazbatasını aldı Abdullah Zeydan mazbatasını aldı
11:38 Futbol kulüplerine sponsor oluyordu GKN Kargo iflas bayrağını çekti Futbol kulüplerine sponsor oluyordu! GKN Kargo iflas bayrağını çekti
13:56 Ne diyeceği merak konusuydu Ali Koç’u topa tutan Aziz Yıldırım’dan bomba Süper Kupa yorumu Ne diyeceği merak konusuydu! Ali Koç'u topa tutan Aziz Yıldırım'dan bomba Süper Kupa yorumu
13:16 Kabir ziyaretinde çoban köpeklerinin saldırısına uğrayan 82 yaşındaki kadın hayatını kaybetti Kabir ziyaretinde çoban köpeklerinin saldırısına uğrayan 82 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
13:14 Olaylı maçın yankıları sürüyor Trabzonspor’dan Tahkim Kurulu’na başvuru Olaylı maçın yankıları sürüyor! Trabzonspor'dan Tahkim Kurulu'na başvuru
12:55 McDonald’s, İsrail’deki işletmecisini satın alıyor McDonald's, İsrail'deki işletmecisini satın alıyor
12:52 Tarkan’ın kuzeni dahil 5 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Tarkan'ın kuzeni dahil 5 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
12:40 Poyraz’ın Survivor All Star’dan elenmesine sevgilisi Yasmin Erbil’den yorum: Benim şampiyonum Poyraz'ın Survivor All Star'dan elenmesine sevgilisi Yasmin Erbil'den yorum: Benim şampiyonum
12:29 Meclis’te çaldı, apar topar kapatmaya çalıştı KKTC Dışişleri Bakanı’nın telefon sesi Fenerbahçelileri mest etti Meclis'te çaldı, apar topar kapatmaya çalıştı! KKTC Dışişleri Bakanı'nın telefon sesi Fenerbahçelileri mest etti
12:11 “Tehdit alıyorum“ diyerek muhtar adaylığından çekilen model, siyaseten tarafını belli etti "Tehdit alıyorum" diyerek muhtar adaylığından çekilen model, siyaseten tarafını belli etti
11:48 Depremde kaybolmuştu Polisin cansız bedeni 14 ay sonra bulundu Depremde kaybolmuştu! Polisin cansız bedeni 14 ay sonra bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2024 14:41:16. #1.12#
SON DAKİKA: Amasya'da Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıldönümü kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement