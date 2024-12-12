Türkiye'de 400 Bin Dolarlık Esrar Yakalandı

3.Sayfa

Bakanlık, Köfteci Yusuf\'tan sonra ünlü bir köfteciyi daha ifşa etti

Kuantum bilgisayar nedir, nasıl çalışır, farkı ne? Kuantum bilgisayarın Bitcoin\'e etkisi

37 yıldır bu işi yapıyor ama tek bir şikayeti var

Türkiye'ye getirilmek istenen 400 bin dolarlık esrar sınırda yakalandı

EDİRNE - Edirne Kapıkule sınır kapısının karşı tarafında bulunan Kaptan Andrevo sınır kapısından geçerek Türkiye'ye sokulmak istenen toplam 24 kilo 420 gram sınırda esrar yakalandı.

İlk yakalama, Türkiye'ye tek başına seyahat eden Bulgaristan plakalı Bulgar vatandaşı sürücü, gümrük yetkililerine ihracat yasak ve kısıtlamalarına tabi mal taşımadığını beyan etti. Araç, yolcu bölmesinin zemininde alışılmadık yoğunlukların tespit edildiği X-ray taramasına gönderildi. Yapılan kontrollerde yolcu koltuklarının altında kuru yeşil çimen kütlesi içeren toplam 22 adet şeffaf poşet paketin saklandığı 2 adet depo tespit edildi. Esrara karşı reaksiyon gösteren bir saha uyuşturucu testi yapıldı. Toplam olarak 11 kilo 900 gram olan esrara yakalandı.

Çamurluğu içine gizlenen 12 kilo 520 gram esrar

İkinci yakalama ise Alman vatandaşı sürücü ve Ukrayna vatandaşı arkadaşıyla Almanya'dan Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye seyahat ettikleri otomobilde gerçekleşti. Otomobil, risk analizi yöntemiyle X-ray cihazına gönderildi. Sonraki fiziksel kontrol sırasında ön çamurlukların sökülmesinden sonra özel olarak yapılmış önbellekler bulundu. Barınaklardan 43 paket yeşil çimen kütlesi çıkarıldı. Saha uyuşturucu testinde yeşil kütlenin reaksiyonu toplam brüt ağırlığı 12 kilo 520 gram olan esrar çıktı.

Yakalanan toplam 24 kilo 420 gram esrar miktarının değerinin ortalama 400 bin dolar değerinde olduğu belirtildi. Yakalamalar ile ilgili Haskovo Bölge Savcılığı'nın denetimi altındaki gümrük müfettişleri tarafından soruşturma başlatıldı.