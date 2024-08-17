Türkiye\'deki Yangınlarla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Türkiye'nin farklı yerlerinde devam eden yangınları kontrol altına almak için müdahale çalışmalarının havadan ve karadan devam ettiğini açıkladı.

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre, Türkiye'nin farklı yerlerinde devam eden yangınlara müdahale çalışmaları devam ediyor. İzmir, Aydın, Bolu, Muğla ve Manisa'da yangına müdahale çalışmalarında 90 hava aracı 4 bin 717 personel ve bin 218 araç görev alıyor. Tedbir amacıyla ise 3 bin 583 vatandaşın tahliyesi gerçekleştirildi.

İzmir'de devam eden yangın nedeniyle ise 2 bin 489 personel 258 araç ile 604 iş makinası sevk edildi. Yangının yerleşim yerlerine yakın olması sebebiyle 8 farklı yerleşim yerinde 900 kişi ise tedbir amacıyla tahliye edildi. Bolu Göynük'teki yangına ise 986 personel, 384 araç ve 371 iş makinası ile müdahale çalışmaları devam ediyor. 4 farklı yerleşim yerindeki toplam 413 vatandaş ise tedbir amacıyla güvenli alanlara tahliye edildi. Manisa Gördes'teki yangına 583 personel, 149 araç ve 121 iş makinası ile yangını kontrol altına alma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Manisa'da ise bin 190 kişinin güvenli alanlara tahliyesi gerçekleştirildi. Aydın Bozdoğan devam eden yangınına 35 personel, 10 araç ve 12 iş makinası ile müdahale çalışmaları devam ediyor. Tedbir amaçlı 3 farklı yerleşim yerindeki 550 vatandaşın ise güvenli alanlara tahliyesi gerçekleştirildi. - ANKARA