Türkiye'den Kaçırılan Eserler İnternet Sitesinde Satışa Çıktı - Son Dakika
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Türkiye'den Kaçırılan Eserler İnternet Sitesinde Satışa Çıktı

Türkiye\'den Kaçırılan Eserler İnternet Sitesinde Satışa Çıktı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kaçakçılıkla mücadele çabalarına rağmen, Türkiye'den yurt dışına götürülen eserlerin bir internet sitesinde satışa çıkarıldığı ortaya çıktı. Uluslararası Strateji Kalkındırma Araştırma Derneği (USKAD) Genel Başkanı Cemil Karabayram, durumu ihbar ederek yetkililerin acil önlem almasını istedi. Eserlerin Elazığ Müze Müdürlüğü'ne teslim edildiği belirtildi.

24.08.2024 12:04
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi, Türkiye topraklarından koparılarak yurt dışına götürülen eserlerin iadesi için yoğun bir çaba gösterirken, ahibinden.com isimli internet sitesinde M.Ö. antik tarihi eser buluntular başlığıyla tarihi eser ya da antika niteliği taşıdığı düşünülen kültür varlıkları 18.08.2024 tarihinde 2,5 milyon liradan satışa çıkartıldı.

Uluslararası Strateji Kalkındırma Araştırma Derneği (USKAD) Genel Başkanı ve Koruma ve Restorasyon Uzmanı Cemil Karabayram, "Türkiye'miz kaçakçılıkla çok ciddi bir mücadele verdi, bu kapsamda Kültür ve Turizm bakanlığı yurt dışından birçok eseri ülkemize geri getirdi ve halen getirmeye devam ediyor. Kültürel mirasımızın, Türkiye'nin en bilindik sitelerinden birinde satışa çıkması gerçekten bir facia. Ticaret Bakanlığı'nın çok acil olarak bir tedbir alması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Tarihi eser ya da antika niteliği taşıdığı düşünülen kültür varlıklarının satışı için, ticaret işlemlerinin yapıldığı bir internet sitesinde oluşturulan ilanlarda, eserlerin hangi döneme ait olduğu gibi bilgileri de paylaşılıyor. İnternet sitesinde C.D. isimli şahıs, Elazığ'ı konum göstererek "M.Ö. Antik Tarihi Eser Buluntular" başlığıyla 2 buçuk milyon TL fiyat karşılığında kültür varlıklarını satışa çıkardı. Açıklama olarak ise "Arkeoloji bölümünde incelenen bir adet mızrak ucu ila üç adet balta uçlarının milattan önce olduğu belirlenmiştir" ifadeleri kullanıldı. Konu, Antalya'da görev yapan Uluslararası Strateji Kalkındırma Araştırma Derneği (USKAD) Genel Başkanı ve Koruma ve Restorasyon Uzmanı Cemil Karabayram'a ihbar edildi.

Eserler, Elazığ Müze Müdürlüğü'nde

İhbar üzerine harekete geçen Karabayram, konuyu dokümanlarıyla birlikte Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Karabayram, "USTAD olarak bu konuda duyarlıyız, daha önce Antalya ve Van'da girişimde bulunduk, eserleri yakalattık. 2-3 gün önce bir ihbar sonucu önüme bir şey düştü, bir sitede M.Ö. çok eski bir tarihi adlandırılan bir mızrak ve benzeri gibi değerli olan taşınır kültür varlıklarının satıldığını gördüm. 2 buçuk milyon TL bedelle satışa çıkartılmış. İlk önce bir müzeden alıntı bir fotoğraf karesi olabilir mi diye düşündüm, daha sonra birkaç parçanın birbirinden ayrı fotoğraflarının çekildiğini gördüm. Elazığ Kaçakçılık Şube ile koordinasyon kurdum, oradaki arkadaşlar olayı incelediler. Ben de başka araştırmalar yapmaya devam ettim, tekrar emniyetle bunu paylaştım. Dün itibarıyla bir operasyon gerçekleştirildi, eserler yakalandı ve Elazığ Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi" dedi.

"Ticaret Bakanlığı'nın acil olarak bir tedbir alması gerekiyor"

Kültürel miras konusunda tüm vatandaşlara duyarlı olmaları yönünde çağrıda bulunan USKAD Başkanı Cemil Karabayram, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi'nin de kültür varlıklarının korunması yönünde büyük çaba sarf ettiğini sözlerine ekledi. Karabayram, konuşmasını şu şekilde tamamladı: "Türkiye'miz kaçakçılıkla çok ciddi bir mücadele verdi, bu kapsamda Kültür ve Turizm bakanlığı yurt dışından birçok eseri ülkemize geri getirdi ve halen getirmeye devam ediyor. İçişleri Bakanlığımızı da unutmamak gerekiyor, bakanlığa bağlı Elazığ Emniyet Müdürlüğü'nün anında ihbarı değerlendirip, Cumhuriyet Savcısı ile irtibata geçti. Çok güzel bir operasyonla beraber eserleri ele geçirip, ilgili hakkında gerekli işlemleri yaptıktan sonra müzeye teslim etmeleri takdire şayan bir durum. Bir diğer önemli konu da kültürel mirasımızın Türkiye'nin en bilindik sitelerinden birinde satışa çıkması, gerçekten bir facia. Ticaret Bakanlığı'nın çok acil olarak bir tedbir alması gerekiyor. Korunması gereken, satışı yasak olan bir eseri Türkiye'nin en tanınmış sitelerinden birine çıkıyorsunuz, satış ilanına koyuyorsunuz. Devletimizin konu hakkında tedbirleri artırması gerekiyor." - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Türkiye'den Kaçırılan Eserler İnternet Sitesinde Satışa Çıktı - Son Dakika

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