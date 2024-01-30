Türkiye'nin kabusu Buldan şebekesi yargılanması devam ediyor

Buldan şebekesinde yeni tutuklama kararları çıkıyor

DENİZLİ - Türkiye'de farklı yollarla bir çok insanı dolandıran 'Buldan Şebekesi' olarak bilinen grubun yargı süreci devam ediyor. Bugün gerçekleşen mahkemede 1 tutuklama kararı daha çıkarken dava tekrardan ertelendi.

Türkiye'nin birçok ilinde insanları araç alım satımında ve evrak imzalama işlemleri sırasında dolandıran 'Buldan Şebekesi' olarak bilinen çetenin yargı süreci devam ediyor. 2024 yılına kadar tespit edilen 130'a yakın mağdur, suçluların yakalanması için internet ortamında bir araya gelmeye devam ediyor. Şebeke daha önce Antalya, İzmir, Manisa, Kocaeli ve Balıkesir gibi birçok ilde vatandaşları dolandırdığı ortaya çıkmıştı. Buldan şebekesi mağdurları Denizli Adliyesi önünde bir araya gelerek tek dosyada birleşen mahkemeleri için tek tek başından geçen olayları anlatmaya devam ediyor. Şebeke mağdurları, 'Buldan Şebekesi' adlı çetenin bir an önce çökertilmesi için seslendi.

Şebeke mağdurları bugün görülen mahkemede bir kişinin daha tutuklama kararını çıkartmaya yardımcı oldu. Mahkemeye, tutuklu olarak yargılanan Ersin Köylü ve Ümit Yangöz SEGBİS üzerinden bağlanırken, Uğur Saltıker ile Rıza Ersoy mahkemeye polis eşliğinde getirildi. Ayrıca, şebeke içerisinde bulunan Arzu B. için tutuklama kararı çıkartıldı. Mahkemede 59 mağdur, 27 sanık yargılaması devam ediyor.

Bir sonraki mahkeme ise 5 Nisan 2024 Cuma gününe ertelendi.