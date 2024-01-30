 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Türkiye'nin kabusu Buldan şebekesi yargılanması devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'nin kabusu Buldan şebekesi yargılanması devam ediyor

Türkiye'de farklı yollarla birçok insanı dolandıran 'Buldan Şebekesi' olarak bilinen grubun yargı süreci devam ediyor. Bugün gerçekleşen mahkemede 1 tutuklama kararı daha çıkarken dava tekrardan ertelendi. Şebeke mağdurları, çetenin bir an önce çökertilmesi için seslendi.

Türkiye\'nin kabusu Buldan şebekesi yargılanması devam ediyor
30.01.2024 - 00:12,
Abone Ol

Türkiye'nin kabusu Buldan şebekesi yargılanması devam ediyor

Buldan şebekesinde yeni tutuklama kararları çıkıyor

DENİZLİ - Türkiye'de farklı yollarla bir çok insanı dolandıran 'Buldan Şebekesi' olarak bilinen grubun yargı süreci devam ediyor. Bugün gerçekleşen mahkemede 1 tutuklama kararı daha çıkarken dava tekrardan ertelendi.

Türkiye'nin birçok ilinde insanları araç alım satımında ve evrak imzalama işlemleri sırasında dolandıran 'Buldan Şebekesi' olarak bilinen çetenin yargı süreci devam ediyor. 2024 yılına kadar tespit edilen 130'a yakın mağdur, suçluların yakalanması için internet ortamında bir araya gelmeye devam ediyor. Şebeke daha önce Antalya, İzmir, Manisa, Kocaeli ve Balıkesir gibi birçok ilde vatandaşları dolandırdığı ortaya çıkmıştı. Buldan şebekesi mağdurları Denizli Adliyesi önünde bir araya gelerek tek dosyada birleşen mahkemeleri için tek tek başından geçen olayları anlatmaya devam ediyor. Şebeke mağdurları, 'Buldan Şebekesi' adlı çetenin bir an önce çökertilmesi için seslendi.

Şebeke mağdurları bugün görülen mahkemede bir kişinin daha tutuklama kararını çıkartmaya yardımcı oldu. Mahkemeye, tutuklu olarak yargılanan Ersin Köylü ve Ümit Yangöz SEGBİS üzerinden bağlanırken, Uğur Saltıker ile Rıza Ersoy mahkemeye polis eşliğinde getirildi. Ayrıca, şebeke içerisinde bulunan Arzu B. için tutuklama kararı çıkartıldı. Mahkemede 59 mağdur, 27 sanık yargılaması devam ediyor.

Bir sonraki mahkeme ise 5 Nisan 2024 Cuma gününe ertelendi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Türkiye, Şebeke, Buldan, Yargı, Dolandırıcılık, Tutuklama, Adliye, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Türkiye'nin kabusu Buldan şebekesi yargılanması devam ediyor - Son Dakika


00:13
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik
23:56
Okan Buruk, ''Acele'' diyerek istediği transferleri bir bir sırıladı Okan Buruk, ''Acele'' diyerek istediği transferleri bir bir sırıladı
23:49
Çiğli'de CHP Adayına Tepki Çiğli'de CHP Adayına Tepki
23:47
Kanada, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını sonlandırdı Kanada, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını sonlandırdı
23:38
CHP'de İzmir adayının belli olması sonrası Özgür Özel'den ilk yorum CHP'de İzmir adayının belli olması sonrası Özgür Özel'den ilk yorum
23:27
CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan ilk sözler: Sorunlara kalıcı çözümler üreteceğiz CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan ilk sözler: Sorunlara kalıcı çözümler üreteceğiz
23:12
CHP'nin İzmir'in ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu CHP'nin İzmir'in ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu
22:49
3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi 3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi

Son Dakika
00:13 Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik
23:56 Okan Buruk, ''Acele'' diyerek istediği transferleri bir bir sırıladı
23:49 Çiğli'de CHP Adayına Tepki
23:47 Kanada, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını sonlandırdı
23:38 CHP'de İzmir adayının belli olması sonrası Özgür Özel'den ilk yorum
23:27 CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan ilk sözler: Sorunlara kalıcı çözümler üreteceğiz
23:12 CHP'nin İzmir'in ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu
22:49 3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi
22:31 Daha önce bunu yapan kimse yok! Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti
22:05 CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 00:42:57. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye'nin kabusu Buldan şebekesi yargılanması devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement