TUSAŞ saldırganlarının Kangal'daki görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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TUSAŞ saldırganlarının Kangal'daki görüntüleri ortaya çıktı

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"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında 5 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan teröristlerin görüntüleri ortaya çıktı.

01.11.2024 12:02
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22 yaralandığı 5 kişi hayatını kaybettiği "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) saldırganı iki PKK üyesinin Kangal'daki görüntüleri ortaya çıktı. Teröristlerin, yemek yedikleri ve ardından taksi kiralayarak Ankara'ya geçtikleri tespit edildi.Saldırganların Kangal'a Ankara'dan taksiyle gittiği ve aracı kiralayan şoförün ise gözaltında olduğu öğrenildi.

TUSAŞ saldırganlarının Kangal'daki görüntüleri ortaya çıktı

12 BİN LİRAYA TAKSİ KİRALAMIŞLAR

TUSAŞ'taki terör saldırısını düzenleyen PKK üyeleri Rojger kod adlı Ali Örek ve Mine Sevjin Alçiçek isimli iki teröristin İliç veya Kemaliye ilçesinden Divriğe geçtikleri düşünülürken Divriği'den Kangal'a geçip burada yemek yedikten sonra 12 bin lira karşılığında kiraladıkları taksiyle Ankara'ya gittikleri tespit edildi. Teröristlerin saldırıdan önce TUSAŞ'a gasp ettikleri başka bir taksiyle gittiler. İki teröristin görüntüsü olaydan bir gün önce Kangal ilçesindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada teröristlerin paramotorla hareket etmiş olabileceğini belirtmişti. Sırtlarındaki çantada bomba olduğu düşünülen teröristlerin Kangal'da kiraladıkları taksinin şoförünün gözaltında olduğu öğrenildi. Teröristlerin Divriği ve Kangal ilçesinde ki hareketleri ve temas kurduğu kişiler derinlemesine araştırılıyor.

TUSAŞ NEDİR?

Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ), 28 Haziran 1973 tarihinde Türkiye'nin savunma sanayiinde dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulmuştur.

Türk Hava Kuvvetleri'nin savaş uçağı ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak F-16 uçaklarının kullanılması kararı ile birlikte; F-16 uçağının üretimi, uçak üzerindeki sistemlerin entegrasyonu ve uçuş testlerini yaparak Hava Kuvvetlerimize teslim etmek üzere TUSAŞ tarafından 1984 yılında TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TAİ), Türk-ABD ortak yatırım şirketi olarak 25 yıllığına kurulmuştur.

25 yıllık süreç tamamlanmadan, 2005 yılında TAI'nin yabancı hisseleri Türk hissedarlar tarafından satın alınarak şirket yeniden yapılandırılmıştır. Bu kapsamda TAI ve TUSAŞ birleşerek, TUSAŞ – Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. çatısı altında faaliyetlerini genişletmiş, havacılık ve uzay sanayi sistemlerinin geliştirilmesi, modernizasyonu, üretimi, sistem entegrasyonu ve yaşam döngüsü destek süreçlerinde Türkiye'nin teknoloji merkezi konumuna gelmiştir.


TUSAŞ saldırganlarının Kangal\'daki görüntüleri ortaya çıktı
Kaynak: İHA

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