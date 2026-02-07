TÜVTÜRK'te polis memurunun öldürülmesiyle ilgili olarak müfettiş görevlendirildi - Son Dakika
TÜVTÜRK'te polis memurunun öldürülmesiyle ilgili olarak müfettiş görevlendirildi

07.02.2026 19:01
Ankara'da TÜVTÜRK istasyonunda çıkan kavgada polis memuru Melih Okan Keskin'in öldürülmesiyle ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi. Bakan Yerlikaya, olaya ilişkin polis başmüfettişinin görevlendirildiğini açıkladı.

TÜVTÜRK istasyonundaki kavgada polis memuru Melih Okan Keskin'in öldürülmesine ilişkin polis başmüfettişi görevlendirildi.

POLİS MEMURU, TÜVTÜRK'TE TEKME TOKAT DÖVÜLDÜ

Olay, 2 Şubat'ta Yenimahalle ilçesindeki araç muayene istasyonunda meydana geldi. İddialara göre, polis memuru Melih Okan Keskin'e (44), aracının park lambası çalışmadığı için muayeneden geçemeyeceği söylendi. Otomobilini kontrol eden Keskin ise böyle bir arıza ile karşılaşmadığını belirtti. Aracı tekrar muayeneye alamayacaklarını belirten çalışanlar ile Keskin arasında tartışma çıktı. Tartışmanın bir grup tarafından darbedilen Keskin, rahatsızlanarak kendi çabasıyla hastaneye gitti.

HAYATINI KAYBETTİ

İlk muayenenin ardından başka bir hastaneye sevk edilen Keskin'in beyninde kayma ve kanama olduğu tespit edildi. Ameliyatın ardından tekrar fenalaşan Keskin yoğun bakım servisindeki müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 5 Şubat'ta hayatını kaybetti. Keskin'in naaşı Ankara Emniyet Müdürlüğündeki törenin ardından kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

EMNİYET, MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ

Olaya ilişkin iki kişi tutuklanırken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan da açıklama geldi. Bakan Yerlikaya, polis başmüfettişinin görevlendirildiğini açıkladı. Yerlikaya açıklamasında, "Polis Memurumuz Melih Okan Keskin'e Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Bu üzücü olayla ilgili olarak Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir." dedi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (37)

  • ALİ * ALİ *:
    Tüvturk kapatılsın açık ve net söylüyorum 478 7 Yanıtla
    1234 1234:
    kredi kartina ayri komisyon alan kuruluş bunlar 254 4
    Haydar Ali Can Haydar Ali Can:
    saçmalama. bir araç muayene istasyonunda olay oldu diye Türkiye genelinde yüzlerce araç muayene istasyonu kapatırsın mantığa bak. 14 235
    Haan Haan:
    bu olaydan kapatılsın demiyorlar, resmi soygun yaptıkları için kapatılsın diyorlar, bunu da anla bi zahmet 191 1
    Kenann Sırmal Kenann Sırmal:
    Ali Haydar ortakmısın oğlum bu en kısa ve en pahalı tünele 103 1
    Recep Özdoğan Recep Özdoğan:
    Çok yerinde bir tespit ağzına sağlık 4 0
  • ramazan başer ramazan başer:
    inşaallah hakettikleri cezayı alırlar 300 8 Yanıtla
    Haydar Ali Can Haydar Ali Can:
    inşaAllah bu tür yorumlar mantıklı. saçmalayanlar var.kapatılsın diyenler.. 4 54
  • Osman Özen Osman Özen:
    hak etkilerinden daha fazla ceza alırsınız umarım 170 1 Yanıtla
  • Serkan Polat Serkan Polat:
    ah be güzel abim belinde silahın yok mu abi 141 1 Yanıtla
    Çengelköylü Çengelköylü:
    POLİSİN ELİNİ KOLUNU BAĞLAYAN EŞİ VE ÇOCUKLARINI DÜŞÜNDÜĞÜ İÇİN SLAHA ELİ GİTMEMİŞ GÖREV HARİCİ ŞAHSİ MESELESİ İÇİN SİLAH KULLANAMIYOR 97 1
    Dene Mene Dene Mene:
    Polisin silahını kullanma yetkisi yok. Kullanabilmek için karşı tarafta silah olacak ve ilk ateşi o açacak. Bizde polisin eli kolu bağlı. 56 1
  • nihat sert nihat sert :
    Vay be paramızla dayak yiyoruz. Zatem herkes hazır olda bekliyor araç için sıkıntı çıkarmasınlar diye. 115 0 Yanıtla
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.