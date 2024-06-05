Ukrayna'da 19 yaşındaki anne, 2 yaşındaki oğlunu satmaya çalışırken suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Ukrayna'da 19 yaşındaki anne, 2 yaşındaki oğlunu satmaya çalışırken suçüstü yakalandı

Ukrayna\'da 19 yaşındaki anne, 2 yaşındaki oğlunu satmaya çalışırken suçüstü yakalandı

Ukrayna'da 19 yaşındaki bir anne, iki yaşındaki oğlunu para karşılığında satmaya çalışırken yakalandı. Kadın, 19.000 sterlin karşılığında çocuğunu satmayı planlarken suçüstü yakalandı ve gözaltına alındı. Kadının parayı kendi işini kurmak için kullanmayı planladığı öğrenildi. Polis, kadının Dnipro şehrinde parayı kabul ettikten sonra tutuklandığını belirtti. Eğer suçlu bulunursa, genç anne 15 yıla kadar hapis cezası alabilir. Çocuk, sosyal hizmetlere teslim edildi.

05.06.2024 13:47
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19 yaşındaki genç annenin, iki yaşındaki oğlunu büyük bir para karşılığında satmaya çalışırken yakalandığı an

Ukrayna'da 19 yaşındaki genç bir anne, iki yaşındaki oğlunu büyük bir para karşılığında satmaya çalışırken yakalandı. Kadın, 19.000 sterlinle yakalandığında parayı kendi işini kurmak için kullanmayı planladığı ortaya çıktı. Şimdi gözaltında.

Polis, kadının Dnipro şehrinde büyük bir para destesi kabul ettikten sonra tutuklandığını açıkladı. Eğer suçlu bulunursa, genç anne 15 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Ukrayna'nın devlet yayıncısı Suspilne, "Oğluna bakmak istemediği için onu satmaya ve parayı kendi işini kurmak için kullanmaya karar verdi," şeklinde bir açıklama yaptı. Polise göre, kadın çocuğunu "tanıdığı birine" satmaya çalıştı. Belirlenen saatte buluşma yerine gelen kadın, parayı alırken tutuklandı.

Çocuk, sosyal hizmetlere teslim edildi. Polis memurları, sosyal hizmetlerden bir kadın çalışanın bebeği kucağına aldığını belirtti. Resmi açıklamada, "Doktorlar şimdi çocuğun bakımını üstleniyor," denildi.

Kadının evi arandı ve deliller toplandı. Görüntülerde, kadının kelepçelenip polis aracına götürüldüğü görülüyor. Kadın, 60 gün boyunca daha fazla soruşturma için gözaltında tutulacak.

Haberlere göre, kadının ne tür bir iş kurmak istediği belirtilmedi. Polis açıklamasında, "Suç, Dnipro bölgesindeki Göçmenlik Polisi ve Soruşturma Departmanı ile Suç Analiz Departmanı işbirliğiyle belgelenmiştir," denildi. Ne şüphelinin ne de alıcının kimliği açıklanmadı.

Ukrayna'da 19 yaşındaki anne, 2 yaşındaki oğlunu satmaya çalışırken suçüstü yakalandı
Ukrayna'da 19 yaşındaki anne, 2 yaşındaki oğlunu satmaya çalışırken suçüstü yakalandı
Ukrayna'da 19 yaşındaki anne, 2 yaşındaki oğlunu satmaya çalışırken suçüstü yakalandı
Ukrayna'da 19 yaşındaki anne, 2 yaşındaki oğlunu satmaya çalışırken suçüstü yakalandı
Ukrayna'da 19 yaşındaki anne, 2 yaşındaki oğlunu satmaya çalışırken suçüstü yakalandı
Ukrayna'da 19 yaşındaki anne, 2 yaşındaki oğlunu satmaya çalışırken suçüstü yakalandı

Ukrayna, Hukuk, 3.Sayfa, Toplum, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ukrayna'da 19 yaşındaki anne, 2 yaşındaki oğlunu satmaya çalışırken suçüstü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna'da 19 yaşındaki anne, 2 yaşındaki oğlunu satmaya çalışırken suçüstü yakalandı - Son Dakika
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