Ukrayna\'da 19 yaşındaki anne, 2 yaşındaki oğlunu satmaya çalışırken suçüstü yakalandı

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19 yaşındaki genç annenin, iki yaşındaki oğlunu büyük bir para karşılığında satmaya çalışırken yakalandığı an

Ukrayna'da 19 yaşındaki genç bir anne, iki yaşındaki oğlunu büyük bir para karşılığında satmaya çalışırken yakalandı. Kadın, 19.000 sterlinle yakalandığında parayı kendi işini kurmak için kullanmayı planladığı ortaya çıktı. Şimdi gözaltında.

Polis, kadının Dnipro şehrinde büyük bir para destesi kabul ettikten sonra tutuklandığını açıkladı. Eğer suçlu bulunursa, genç anne 15 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Ukrayna'nın devlet yayıncısı Suspilne, "Oğluna bakmak istemediği için onu satmaya ve parayı kendi işini kurmak için kullanmaya karar verdi," şeklinde bir açıklama yaptı. Polise göre, kadın çocuğunu "tanıdığı birine" satmaya çalıştı. Belirlenen saatte buluşma yerine gelen kadın, parayı alırken tutuklandı.

Çocuk, sosyal hizmetlere teslim edildi. Polis memurları, sosyal hizmetlerden bir kadın çalışanın bebeği kucağına aldığını belirtti. Resmi açıklamada, "Doktorlar şimdi çocuğun bakımını üstleniyor," denildi.

Kadının evi arandı ve deliller toplandı. Görüntülerde, kadının kelepçelenip polis aracına götürüldüğü görülüyor. Kadın, 60 gün boyunca daha fazla soruşturma için gözaltında tutulacak.

Haberlere göre, kadının ne tür bir iş kurmak istediği belirtilmedi. Polis açıklamasında, "Suç, Dnipro bölgesindeki Göçmenlik Polisi ve Soruşturma Departmanı ile Suç Analiz Departmanı işbirliğiyle belgelenmiştir," denildi. Ne şüphelinin ne de alıcının kimliği açıklanmadı.