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Umman açıklarında petrol tankerine baskın - Son Dakika
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Umman açıklarında petrol tankerine baskın

İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO) ve İngiliz deniz güvenliği şirketi Ambrey, Irak'tan Türkiye'ye petrol taşıyan tankere Umman açıklarında silahlı şahıslar tarafından baskın gerçekleştirildiğini duyurdu. Tankerin bağlı olduğu şirket, tankerle iletişimin kesildiğini açıkladı.

Umman açıklarında petrol tankerine baskın
11.01.2024 - 15:16,  Güncelleme: 15:19
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İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO) ve İngiliz deniz güvenliği şirketi Ambrey, Irak'tan Türkiye'ye petrol taşıyan tankere Umman açıklarında silahlı şahıslar tarafından baskın gerçekleştirildiğini duyurdu. Tankerin bağlı olduğu şirket, tankerle iletişimin kesildiğini açıkladı.

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları kurumu ve İngiliz deniz güvenliği şirketi Ambrey tarafından yapılan açıklamalarda, Irak'ın Basra limanından İzmir'e petrol taşıyan Marshall Adaları bandıralı "St Nikolas" adlı tankere Umman'ın Sahar kenti açıklarındayken silahlı, askeri kıyafetli ve maskeli şahıslar tarafından baskın gerçekleştirildiği belirtildi. Tankerin rotasını İran'ın Bandar-e-Jask limanına doğru değiştirdiği, takip sisteminin ise kapatıldığı aktarıldı.

"İletişim kaybedildi"

Tankeri işleten Yunanistan merkezli Empire Navigation şirketinden yapılan açıklamada da, 145 bin ton petrol taşıyan tankerle temasın kaybedildiği duyuruldu. Tankerde 18'i Filipin, 1'i Yunan olmak üzere 19 mürettebat bulunduğu belirtildi. - MUSKAT

Kaynak: İHA
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