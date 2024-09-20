Ümraniye'de 90 Bin Liralık Telefon Hırsızlığı - Son Dakika
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Ümraniye'de 90 Bin Liralık Telefon Hırsızlığı

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Müşteri kılığına giren bir şahıs, telefon dükkanında 90 bin lira değerindeki telefonları çaldı.

20.09.2024 03:08
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Ümraniye'de 90 bin liralık telefon hırsızlığı kamerada

İSTANBUL - Ümraniye'de müşteri kılığında telefoncu dükkanına giren bir şahıs, eline aldığı 90 bin lira değerindeki telefonları çalıp dükkandan koşarak uzaklaştı. Hırsızlık anları işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, İstanbul'un Ümraniye İlçesi, Aşağı Dudullu Mahallesi, Alemdağ Caddesi üzerinde 17 Eylül tarihinde saat 18.45'te yaşandı. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir şahıs, bir telefon dükkanına girerek telefon almak istediğini söyledi. Bunun üzerine şahıs beğendiği toplamda 90 bin liralık iki tane cep telefonuna bakmak istedi. İş yeri sahibi telefonları şahsa verdi. Bu sırada telefonla konuşuyormuş gibi yapan şüpheli şahıs, telefon kılıfı da alacağını söyleyerek iki tane telefon kılıfı istedi. Dükkan sahibi telefon kılıflarını arka taraftan bulmaya çalıştığı sırada, şüpheli şahıs telefonları çalarak kaçtı. İşyeri sahibinin ihbarı üzerine polis olaya ilişkin inceleme başlatırken, hırsızlık anları ise işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

"Benim canım yandı, başkasının canı yanmasın"

İşyeri sahibi Hüseyin Yıldırım, "Bir gün öncesinde geldi keşif yaptı. Ben farkına varmıştım. Sonra geldi. Telefonları teslim ederken kılıf istedi. Arkamı döner dönmez, kapıdan aldı kaçtı. Arkasından gittim ama ulaşamadım. Çalışma başlatıldı. Daha bulunmadı. Polis ekipleri geldi ifademi aldılar ve güvenlik kamerası görüntülerine baktılar. İnşallah bulunur, benim canım yandı, başkasının canı yanmasın. Mağdurum" dedi.

Ümraniye\'de 90 Bin Liralık Telefon Hırsızlığı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ümraniye'de 90 Bin Liralık Telefon Hırsızlığı - Son Dakika

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